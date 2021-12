KLR 650, el regreso de la leyenda sobre dos ruedas

Más de 30 años de vida para una moto que marcó un hito para los amantes del off-road. La nueva Kawasaki KLR 650 ya se fabrica en Argentina

Muchas veces, los procesos empiezan en puntos muy distantes, y después de recorrer un largo trayecto, por diversas razones las líneas de tiempo se cruzan.

Una parte de esta historia empezó en 1984, cuando Kawasaki Motos fabricó la KLR 600, una moto de aventura innovadora para la época, que se destacaba por su fisonomía y equipamiento. Era muy cómoda en su posición de manejo, pensada para viajes en rutas y fuera de ellas. Y más allá de su motor monocilíndrico de cuatro tiempos, tenía freno a disco en la rueda delantera como equipo original. Toda una avanzada.

El éxito del modelo fue instantáneo y tras dos años, ese concepto off-road hizo que para 1987 llegara la KLR 650, que además de mayor potencia, tenía tanque con mayor capacidad y doble disco de freno, adelante y atrás. Ahí nació la leyenda de esta moto, que se mantuvo inalterable hasta 2008, cuando después de 20 años, la nueva KLR 650 modernizó su línea, modificó las suspensiones y se convirtió en una mejor moto de lo que ya era. Las actualizaciones siguieron en 2016 y ahora llega el momento de otra evolución, muy esperada por los amantes de esta moto que fue y sigue siendo un ícono de ese espíritu Adventure sobre dos ruedas.

Leandro Iraola, Presidente del Grupo Iraola, en el lanzamiento de la nueva KLR 650

La otra línea de tiempo empezó allá por 1969, cuando José Ismael Iraola comenzó a fabricar artesanalmente amortiguadores para automóviles en su ciudad, Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Apenas diez años más tarde, la empresa ya producía amortiguadores industrialmente y llegaba a Buenos Aires. En 1990 el crecimiento de la marca de amortiguadores Corven consiguió que se expandieran hasta traspasar las fronteras con los países limítrofes.

Leandro Iraola, hijo del fundador y Presidente del Grupo Iraola, tuvo la visión en 2008 de entender que la movilidad de dos ruedas era un camino que traería prosperidad y crecimiento. Empezó la historia de motos Corven, a la que después se le sumó la india Bajaj, y más acá en el tiempo, desde 2018 tres marcas más como Kymco, Mondial y Kawasaki.

Las líneas de tiempo se cruzaron. Iraola tenía razón. La moto es un vehículo con características únicas que se adaptan a la Argentina, aunque en el mundo entero han crecido como opción de movilidad práctica, accesible y eficiente.

La leyenda está de vuelta. La nueva Kawasaki KLR 650 ahora se fabrica en Venado Tuerto, Santa Fe

“El uso de la moto ha crecido en los últimos 15 años muy fuertemente. Pero no en Argentina solamente. Es un fenómeno a nivel mundial. En 2002 había un mercado de 20.000 motos, y antes de esta crisis llegó a 700.000 unidades por año. La moto es práctica, económica. En el interior es el medio de transporte por excelencia. Te subís a una moto y en 5 minutos estás donde quieras con un costo muy bajo de movimiento. El auto es más caro no solamente para adquirirlo, sino para mantenerlo, paga más patente, requiere más espacio para guardado”, explica a Infobae durante el lanzamiento de la nueva Kawasaki KLR 650.

Argentina el único país del mundo fuera de Japón donde se produce este modelo con socios locales . En Venado Tuerto se instaló una línea específica para la KLR 650 en la que trabaja un equipo especialmente capacitado en esta moto. El proceso no fue sencillo, el momento del país y del mundo marcaron el ritmo de la operación de tomar la marca Kawasaki. Un verdadero reto por la envergadura de la marca. Hoy, Iraola tiene sobradas razones para estar satisfecho con el objetivo cumplido en tiempos difíciles.

Leandro Iraola y la KLR 650. Es el cuarto modelo de Kawasaki que fabrican y ensablan en Argentina, pero es una moto con una historia rica como la de muy pocos modelos

“Tomamos Kawasaki en 2018. Imaginate que tuvimos el 2019 y ya en 2020 llegó la pandemia. Entonces empezar a producir en Argentina fue complejo, porque además de ese escenario, estaba la exigencia de los japoneses, de la calidad japonesa. Hubo que pasar las aprobaciones de ellos. Así que estar fabricando ya cuatro motos de la marca en Argentina (tenían ya Versys 300, Ninja 400, Z400) y sumar este modelo KLR 650, que es histórico a nivel mundial y también acá en nuestro país, porque era esa moto enduro grande de los años 80 que era única, es un orgullo para mí. Y estar produciéndola en Venado Tuerto con mi gente, es doble satisfacción.”

La nueva KLR 650 que se produce en Argentina es la icónica moto de doble propósito, para aventura y para ruta. Se destaca por su motor monocilíndrico de 652 cm3 que ahora tiene inyección de combustible. Es un cuatro tiempos de doble árbol de levas a la cabeza.

El chasis es fabricado en acero de alta resistencia. Se han modificado las suspensiones. Ahora la horquilla delantera tiene 41 mm de diámetro y 200 mm de recorrido.

Nuevo diseño de parabrisas y luz LED delantera del KLR 650

Estéticamente se ha hecho un rediseño de carenados y del tanque de combustible. Se la ha dotado de un instrumental completamente digital, nuevo diseño de parabrisas y nueva luz LED delantera. La suma del nuevo tanque de combustible de mayor capacidad y la incorporación de la inyección electrónica, permiten que haya mejorado notablemente su consumo y por lo tanto, su autonomía.

Para el usuario, se ha diseñado un asiento de cuero más flexible, que redunda en una mayor comodidad de viaje. La nueva KLR 650 viene en dos colores, Dorado y Rojo.

Pero la apuesta con Kawasaki es mucho más que subir al nivel Premium de motocicletas para Leandro Iraola.

Pensada desde origen para rutas o para off-road, la KLR 650 sigue más vigente que nunca tras casi 35 años desde su primer modelo

“Nosotros somos líderes en el mercado de las motos en Argentina, y queremos siempre ofrecer el mejor producto de cada segmento. Por eso buscamos las marcas que puedan liderar en el mercado, y Kawasaki es número 1 en el mundo por su calidad y por el prestigio de la marca. Es una marca Premium”, señala.

Y los números los acompañan. Kawasaki es líder en ventas en el segmento de alta gama en 2021. De las 645 motos de la marca que se vendieron en 2018, el crecimiento fue asombroso, llegando a vender 2453 unidades en 2021. Para que eso fuera posible, el grupo apostó fuertemente a los concesionarios en el interior del país, llevando la marca a la gente. Pero también a la financiación que se hizo con un banco, por la cual se puede adquirir una moto Kawasaki en 12 o 18 cuotas sin interés, siendo la propia empresa la que absorbe el interés. En 2021 han abierto 7 nuevos concesionarios, y se ha comenzado la expansión también a nuevos productos de la marca, como los Jet Sky o motos de agua y los UTV/ATV, de gran auge en los últimos años.

Habrá solo dos colores para la KLR 650: dorado y rojo

Pero el éxito no se basa solamente en producir calidad, brindar servicio y poner al alcance de los usuarios una variedad de productos adecuado en cada segmento. También se trata de entender los problemas del sector y buscar soluciones integrales. El Grupo Iraola fue el que impulsó la modificación de la legislación que transformó el mercado de las motos en Argentina. Gracias a esa Ley de motos, se equiparó el arancelamiento 0% para unidades que tuvieran origen Mercosur con las que provinieran desde otros países como China o Japón, siempre y cuando se ensamblaran con un determinado porcentaje de componentes fabricado en Argentina.

“La ley lo que busca son dos cosas en paralelo. Por un lado, que no se importen las motos terminadas, sino que se traiga el 91% de las partes e integrar un 9% de fabricación local. Eso generó entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo que sino, no existirían. Traer una moto en un container requiere de diez personas que se encarguen del despacho y las vendés. Listo. Eso no generaba puestos de trabajo. En Argentina en la década del 90 cerró todo en la industria de la moto. No podés integrar un 30% de partes porque no se producen localmente. El equilibrio está en integrar entre un 9% y un 12% de componentes locales. Entonces generás puestos de trabajo en la tarea de ensamblar localmente las motos y a su vez en los fabricantes de ese 9% a 12% de partes nacionales. Pero la otra parte clave fue que se equiparó el arancelamiento con los productos Mercosur. Antes las motos que venían de Brasil tenían arancel cero. Y las que venían de China, India o Japón tenían el 20% o 35%. Entonces había una competencia desleal.”

Adventure, el tipo de moto off-road que más creció en la pospandemia en el mundo

La llegada de la Kawasaki KLR 650 es alcanzar una meta, pero no parece ser el final de un camino, sino un mojón más en la línea de tiempo. Infobae intentó conocer detalles del próximo proyecto que Iraola tiene para la marca japonesa en el mercado local, pero la única respuesta fue “no te puedo decir mucho, pero en 4 a 5 meses habrá otro producto Kawasaki a disposición de los amantes de la marca, que los deslumbrará.”

