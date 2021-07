La guerra entre alemanes trae un nuevo récord para un SUV en Nürburgring

El auto y el piloto. El Porsche Cayenne Turbo GT junto a Lars Kern, y el cartel que indica el nuevo récord en Nürburgring para un SUV

El 7 de noviembre de 2019, Audi puso la vara más alta de lo que estaba al marcar un nuevo récord de vuelta para un SUV al mítico circuito grande de Nürburgring , el mismo de las 129 curvas y 22 kilómetros que es famoso como Nordschleife, en 7m 42s 253/1000. El auto era un Audi RS Q8, un verdadero auto de carreras con carrocería de SUV, y había mejorado en casi siete segundos, el tiempo establecido 11 meses antes por Mercedes, con un AMG GLC 63 S.

Si Mercedes tenía un récord que rompió Audi, no se podía esperar pasividad de parte de Porsche o BMW, y fue la casa de Sttutgart la que recogió el guante, y una vez superadas las restricciones de la Pandemia por COVID 19, salió a mejorar esa marca el pasado 14 de junio sw 2021.

El Cayenne saliendo del famoso Carrusell del Nordschleife, una postal típica de la pista más desafiante y extensa del mundo

El auto fue la nueva versión del SUV más poderoso de Porsche, el Cayenne Turbo GT, un auto que está impulsada por un performante V8 biturbo de cuatro litros y 640 caballos de potencia. Su toque de 850 Nm es asombroso y le permite llegar de 0 a 100km/h en 3.3 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 300km/h.

El responsable de hacer el intento era el piloto de pruebas Lars Kern, y el resultado fue el que esperaban al clavar los relojes en 7m 38s 925/1000 para la vuelta, poco más de tres segundos mejor que el tiempo del Audi RS Q8. El tiempo fue certificado por un notario y figura en el ranking oficial de Nürburgring GmbH como nuevo récord en la categoría de vehículos SUV, todoterreno, furgonetas y pick-up.

Como no podía ser de otro modo, los récords en Nürburgring los marcan autos alemanes. El Audi RS Q8 lo ostentaba desde noviembre de 2019

“Durante los primeros metros del Nordschleife, tenía que mirar alrededor para estar realmente seguro de que iba sentado en un espacioso SUV y no en un GT3. La precisión de la dirección y la increíble estabilidad del eje trasero me daban mucha confianza en la sección de Hatzenbach. En los bruscos cambios de dirección en curvas rápidas, como los que se producen entre Hohe Acht (la parte más alta del circuito, después del Carrusell) y Eiskurve, no acusa balanceo ni tendencia al subviraje (ida de trompa). Incluso en esta zona tan técnica, el Cayenne es un vehículo fácil de controlar. Normalmente, las ruedas despegan del asfalto en los saltos de Pflanzgarten I y Pflanzgarten II, pero con este vehículo la sensación es suave y tranquila. Aunque se produce un largo recorrido de la suspensión, la carrocería se mantiene firme y controlada”, dijo Kern tras bajar del Cayenne Turbo GT, sacar la foto que inmortaliza el récord y hablar con la prensa.

El Cayenne Turbo GT entrando en Aremberg, la primera curvas lentra después de los saltos de Flugplatz

Lars Kern inició su vuelta récord en el circuito Nordschleife de Nürburgring a las 11.31 horas del 14 de junio de 2021, con una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y 46 grados en la pista. Cruzó la línea de meta 7:38.925 minutos más tarde. Para proteger al piloto, el Porsche Cayenne Turbo GT iba equipado con una butaca de competición y jaula antivuelco. El notario confirmó que se trataba de un coche de producción con una carrocería ligeramente camuflada, pero tomó nota y publicó el número de carrocería y motor. Los neumáticos utilizados para la vuelta récord fueron unos Pirelli P Zero Corsa de 22 pulgadas, desarrollados específicamente para este nuevo Cayenne y que serán equipo de serie original del vehículo.

Nürburgring es la pista más extrema del mundo , no solo por su extensión, sino especialmente por ser muy angosta, como eran las pistas de Fórmula 1 de los años 50 y 60, por pasar en medio de los bosques que rodean el monte Eifel y por la variedad de curvas, todas completamente distintas entre sí. A lo largo de los casi 22 kilómetros de extensión, hay muchas subidas y bajadas, saltos, zonas serpenteantes como las curvas Bellof, en bajada uniendo una y otra secuencia de derechas e izquierdas repetidamente a más de 200 km/h, y una larguísima recta final, Dottinger Höhe, que mide más de 2.860 metros justo antes de terminar la vuelta.

Si los SUV están de moda, no pasará mucho tiempo antes de encontrarnos con un nuevo intento, acaso de BMW, y en cualquier momento, alguno con motor Híbrido o eléctrico también.

SEGUIR LEYENDO