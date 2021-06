Parece una nave espacial pero es una moto a baterías que alcanzará los 400km/h

La posición de manejo para alta velocidad no sorprende tanto se se la mira desde el costado, pero de frente, esta moto asombra por su forma

El fabricante White Motorcycle Concepts (WMC) ha puesto sobre sus ruedas, el prototipo eléctrico WMC250EV, con el que piensa romper el récord de 400 km/h para una moto que no tiene motor a explosión. Tras dos años de desarrollo, la moto ha visto la luz en la pista de Silverstone mostrando dos cualidades que la hacen única.

La primera es su particular aerodinámica, puesto que tiene un gran túnel que atraviesa la carrocería, sobre el cual va montado el piloto. La otra no es visible, pero es igualmente llamativa, puesto que tiene propulsión eléctrica total de tan solo 136 caballos, lo que hace que lograr las metas que se han propuesto, tenga un sabor más especial aún. Los objetivos son 394.4 km/h (245,10 mph) para el registro en dos direcciones y 407 km/h (253 mph) para el de un solo sentido.

El gran túnel que atraviesa longitudinalmente la WMC250EV es el gran secreto para alcanzar los 400 km/h con solamente 136 CV y 300 kg de peso

Lo interesante en este diseño creado por WMC, que lleva la denominación de V-Air, y que consta básicamente de ese gran agujero que atraviesa todo el cuerpo de la moto, es que reduce hasta un 70% la resistencia al avance, lo que permitiría que con menos potencia, se alcancen velocidades muy elevadas. Claro que para que esto fuera posible, el hecho de tratarse de un vehículo eléctrico es fundamental, ya que ese gran túnel existe por la ausencia del tanque de combustible y el motor de combustión interna que ocupan naturalmente ese espacio en un vehículo de dos ruedas. La mecánica de la WMC250EV, va alojada en la parte inferior y consta de cuatro pequeños propulsores, dos por rueda.

Cada motor delantero tiene una potencia de 27 Kw y los traseros 30 Kw cada uno, totalizando los 100 Kw de potencia total, equivalente a 136 CV en motores térmicos. Pero además, el peso de la moto no es bajo, ya que llega a los 300 kg. Los dos motores eléctricos delanteros son capaces de recuperar energía en las desaceleraciones y frenadas, una solución habitual en los autos híbridos no enchufables que recargan sus baterías de ese modo, pero que no tenían aplicación aun en el mundo de las dos ruedas. Esto permitiría introducir un apoyo microhíbrido y reducir los consumos y emisiones de las motos comerciales.

El intento de romper el récord de velociadad para motos eléctricas es un objetivo que persigue dar visibilidad al concepto. Lo importante es la innovación que propone WMC

Esa es la gran apuesta de WMC. La aerodinámica y la tecnología aplicada a la recuperación de energía. Para Rob White, consejero delegado de la empresa, “los récords son todo champagne, pero realmente representan la parte insignificante de la historia”, haciendo referencia a que el diseño y la tecnología de la WMC250EV podrían trasladarse, en parte, a modelos de producción en un futuro no muy lejano.

No es una canalización de aire, es un túnel tipo Venturi que atraviesa la zona central de la moto, pasando por donde normalmente va el tanque de combustible y el motor térmico

Para el campo de las dos ruedas parece ser un nuevo mundo que abre sus puertas, pero la idea posiblemente permita a la industria automotriz evaluar un nuevo modo de hacer más eficientes los autos eléctricos. La sección frontal de un automóvil es mucho mayor que la de una moto, pero también está justificada porque los ocupantes de un auto, en general son dos o cuatro, y van todos sentados. Sin embargo, las mentes brillantes ya deben estar bien atentas a este nuevo paradigma en la forma de una moto, pensando de qué modo podría aplicarse a un automóvil que recorra las calles normalmente en el futuro.

SEGUIR LEYENDO