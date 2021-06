El pionero del Todo Terreno regresa con la misma identidad más toda la nueva tecnología

El Ford Bronco Sport ya se comercializa en Argentina, con el estilo y la impronta de un clásico y la tecnología del siglo XXI

Después de haber creado el Ford Mustang, el mundo del automóvil se transformó para siempre en la mente de su creador, Lee Iacocca. El Mustang fue un éxito arrollador desde el día de su presentación en sociedad, durante la Feria Mundial de Nueva York de 1964, y marcó un antes y un después para los autos deportivos de la industria norteamericana y mundial.

Apenas dos años más tarde, la inmensidad del nuevo horizonte que había imaginado Iacocca, dio vida a otro hito en la historia del automóvil: el Ford Bronco. Este no era un auto que coincidiera con el concepto de auto de ese tiempo. Se trataba de un Todo Terreno completamente disruptivo. Tenía la capacidad de enfrentar las dificultades del terreno que pocos podían ofrecer, pero a la vez, era capaz de ofrecer un confort de marcha que ninguno podía lograr, y un diseño agresivo, muy personal e innovador, porque integraba la parte trasera, lo que en una pickup era la caja con el habitáculo, eliminando las divisiones que, aún carrozada, tenía cualquier pickup del mercado.

Esa imagen de Ford Bronco fue evolucionando con el paso de los años, adoptando la plataforma de la Ford F100 para la segunda generación, sobre la cual aparecieron otras cuatro versiones hasta el año 1996.

I nspirada en aquella primera versión, Ford Motor Company lanzó en 2020, la sexta generación de este famoso Todo Terreno, ahora encuadrado en el segmento de SUV , que desde este año está disponible para ser adquirida en Argentina. Sobre una idea conceptual con reminiscencias de la primera versión de Bronco, aplicaron un diseño innovador y robusto, lleno de tecnología para facilitar la conducción y los más recientes sistemas de seguridad del siglo XXI.

Nació como un Todo Terreno disruptivo. Luego de 25 años, la sexta generación del Bronco está en las calles de Argentina

Ford Bronco Sport

La Nueva Bronco Sport 2021 se presenta en dos versiones. La llamada Big Bend es impulsada por un motor EcoBoost de 1.5 litros que eroga 175CV a 258Nm, y la versión Wildtrak motorizada con el EcoBoost 2.0 litros de 240CV a 373Nm.

Ambas poseen tracción 4WD, transmisión automática de ocho marchas y el sistema de gestión de terrenos o G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain), que incluye hasta siete modos de manejo para atravesar cualquier terreno: Normal, Eco, Deportivo, Lodo, Resbaladizo, Arena, y Rocas. Estos últimos dos modos, sólo en la versión Wildtrak.

En este último modelo de la Bronco Sport, también encontraremos el Trail control, que no es otra cosa que un gestor de velocidad crucero para el manejo off-road a baja velocidad, lo cual nos permitirá mirar el camino y sus accidentes geográficos, sin preocuparnos de mantener el motor en el régimen adecuado para pasar sin sobresaltos por exceso o falta de velocidad. Como detalle accesorio, también cuenta con levas al volante, tracción 4WD con control vectorial de torque, bloqueo de diferencial central y trasero, despeje del suelo de 223mm y ángulos de ataque y salida superiores a 30°, dos ganchos de rescate delanteros, y capacidad de vadeo de hasta 600mm.

La identidad de Bronco se puede apreciar en el frente, no sólo en la parrilla, sino en su semejanza con la original del 1966

ADN Bronco

Tal y como fue desde 1966, Bronco vuelve a mostrarse en la Bronco Sport 2021, como un vehículo versátil e innovador, no sólo en su aspecto sino en su funcionalidad.

Desde lo visual, encontraremos Llantas de aleación de 18″ en Big Bend y de 17″en Wildtrak, luces led con faros antiniebla, una parrilla identificatoria e inconfundible, barras de techo longitudinales, techo bitono en la versión Wildtrak, espejos exteriores color negro, ajustables eléctricamente y con luz de giro incorporada y faros traseros con tecnología LED.

Su diseño interior se completa con un volante multifunción forrado en cuero, Rotary shifter (que permite seleccionar de forma simple y rápida el cambio), tapizado de tela “easy clean”, apoyabrazos delantero con guardaobjetos y posavasos, y climatización automática con salida de aire en las plazas traseras.

La tecnología del Ford Bronco Sport 2021, permite combinar versatilidad, modernidad y confort

La edición Wildtrak suma prestaciones para hacer de la Bronco Sport un vehículo aún más exclusivo con: tapizado de cuero con diseño exclusivo y plazas delanteras calefaccionadas, asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones), espejo interior retrovisor fotocromático y levanta cristales one touch up/down para conductor y pasajeros, manijas de puerta color carrocería, climatizador bizona y techo solar.

Pero solo se trata de sorprender por el aspecto. La versatilidad del Bronco Sport incluye tecnologías que facilitan la conducción y brindan mayor conectividad y confort, como el cargador inalámbrico de celular y la tecnología Auto Start-Stop, que ahorra energía cuando el vehículo está frenado.

La versión Wildtrak suma además Control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril, el lector de señales de velocidad con exhibición en la pantalla del tablero, encendido remoto para climatizar el vehículo a gusto minutos antes de ingresar y la computadora de abordo con pantalla digital de 6,5″.

Y a estas deben sumarse el sistema SYNC 3 con pantalla multitáctil de 8¨, GPS, USB, toma de 12V y control por voz compatible con Car Play & Android Auto, ingreso y arranque sin llave, freno de mano eléctrico con función auto-hold para salir en pendientes soltando el freno, encendido automático de luces y limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia.

El compartimento trasero con doble apertura, típico de los Ford Bronco de todos los tiempos

Seguridad para todo tipo de situaciones

El asistente Ford Co-Pilot 360 de la Nueva Bronco Sport es la plataforma de tecnologías de vanguardia que brinda máxima seguridad para poder enfrentar los desafíos que este poderoso SUV nos ofrece en su menú de habilidades.

Estas tecnologías ofrecen sistemas de avanzada como el Frenado Autónomo de Emergencia con alerta de colisión frontal y detección de peatones; el Sistema de información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado; o el Sistema de mantenimiento de carril con detector de fatiga, el cual monitorea continuamente el movimiento del vehículo dentro del carril a través de numerosos sensores que corrigen la trayectoria en caso de desvío. También capaz de detectar un manejo errático, accionando una alerta a la persona que conduce con un aviso visual y sonoro en el tablero.

De forma adicional, la edición Wildtrak posee Asistente de dirección evasiva, que asiste al conductor facilitando la evasión siempre y cuando este inicie la maniobra de esquive; y la cámara delantera y trasera con visión 180°.

Bronco Sport cuenta, además, con 9 airbags: frontales, rodilla de conductor, laterales de tórax delanteros y traseros, y laterales de cortina.

Y el equipamiento se completa con frenos a disco en las cuatro ruedas, Control electrónico de estabilidad (ESP), Control de tracción (TCS) con control dinámico de torque en curvas (TVC), Sistema ABS, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA), Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC), Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), Estructura ultra rígida de deformación programada, anclajes ISOFIX, 5 cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos, Sistema de post colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas.

Al ser un Todo Terreno, la aventura es parte del ADN de Bronco. Además de luces direccionales, se puede acoplar una carpa que se extiende desde el mismo vehículo

Extras y detalles

Dentro de su gama de accesorios, Bronco Sport ofrecerá a sus clientes barras de techos transversales, bandeja superior portacargas, portabicicletas, portakayak, carpa integrable al vehículo, gancho de remolque, cubrealfombras de goma y tuercas de seguridad.

Bronco Sport viene en Blanco Oxford, Gris Cactus, Plata Lunar, Gris Mercurio, Negro Pantera y Marrón Kodiak. Los precios sugeridos a público son U$S 47.400.- (versión Big Bend) y U$S 56.350.- (Wildtrak). La garantía es de 3 años o hasta 100.000Km.

