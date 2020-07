Antes de aquel invento, sólo algunos vehículos estaban equipados con cinturones, pero eran ventrales y sólo de dos puntos de anclaje. Además, su uso no estaba masificado y no existía conciencia sobre las consecuencias de no emplearlo. En caso de un choque frontal, por ejemplo, el cinturón de seguridad reduce en un 90% el riesgo de perder la vida o sufrir heridas graves en la cabeza. Y disminuye hasta un 75% la posibilidad de sufrir heridas, fracturas y lesiones de otro tipo.