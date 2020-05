Pero como si esto no fuera suficiente, los diseñadores sumaron dos turbocompresores (el coche original tiene cuatro), situados a un costado del bloque del motor en miniatura, que giran sus aspas mientras funciona. Hay más: los ingenieros de Jacob & Co también colocaron cuatro puntos de suspensión, como los del deportivo. “Los amortiguadores permiten que el movimiento flote un poco, hacia arriba y abajo, por lo que tuvimos que desarrollar un sistema de corona especial que se adapte a esta flotación”, explicaron desde Jacob & Co a Magazine Lifestyle.