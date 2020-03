Otra mirada a un futuro no tan lejano es el Nivel 3 de conducción autónoma que ofrece. El sistema, llamado Eyes Off – Hands Off (Ojos Apagados – Manos Libres), le permite al conductor soltar el volante y delegar la conducción al vehículo en ciertas situaciones definidas en rutas autorizadas, como en una autopista, o al encontrarse frente a nudos de tránsito. El vehículo puede manejar la distancia respecto del delantero, permanecer en el carril incluso en las curvas y moverse en atascos. Sin embargo, el conductor debe poder recuperar el control muy rápidamente (unos segundos) a pedido del sistema. Puede ocurrir en condiciones climáticas adversas o en ausencia de marcas viales, por ejemplo.