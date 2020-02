Hubo un prólogo nada menos que de 14 años en la creación de aquel Citroën revolucionario y fantástico. Tras lanzar el DS en 1955, la marca francesa empezó a idear un vehículo para cubrir el enorme rango entre el básico y eficiente 2CV y el DS, el Tiburón como le decían, donde no podía ofrecer competencia. Aparecieron varios prototipos para intentar cumplir con aquel propósito, pero no llegaron a la línea de producción. Primero fue el Citroën C10, tan avanzado para la época que no tuvo aceptación; luego llegó el Citroën C60, una especie Ami 6 más grande, pero tampoco prosperó. El tercer intento fue el del denominado Project F, pero pegó primero Renault con su R16 y eso lo condenó antes de ver la luz.