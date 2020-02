Cristiano Ronaldo coronó la celebración de su cumpleaños 35 con un regalo que, a priori, es de su agrado. Georgina Rodríguez, su novia argentina, lo congració a la salida del restaurante turinés donde realizaron la cena de festejo con un suntuoso todoterreno: el Mercedes-Benz AMG G 63, un vehículo potente, con un motor V8 de 585 caballos, y con un alto valor de mercado cifrado en 191 mil dólares. Un obsequio contundente para cualquier mortal. Ahora bien: observar la expresión que se le dibuja en el rostro a CR7 apenas se encuentra con el 4x4 debería ser materia de análisis del doctor Carl Lightman, el brillante personaje de Tim Roth en la serie Lie to me, porque no queda claro si es de agrado, de sorpresa, de alegría o de que, en verdad, será un modesto aporte para su garaje de súper lujo.