Las locaciones de las ventas no son casuales. Aunque Pagani nunca divulga la identidad de sus clientes, muchos de ellos son magnates que disfrutan de presumir con sus autos, y lo hacen en las redes sociales, como manda la tendencia de estos tiempos. Pues bien: el primer propietario de este Zonda Riviera fue un príncipe saudita, aunque se cree que no fue quien terminó vendiéndolo en esta ocasión. Se lo subastó en Ryad, en una gran venta organizada por Silverstone Auctions. Compartió cartel con un McLaren P1 de 2015 (se vendió en US$ 1.123.500) y una Ferrari F12tdf de 2017 (US$ 909.500), entre otras gemas. Pero el Zonda, que era la gran estrella en la previa, confirmó en el remate el notable interés que despertaba.