No hay que dejarse engañar con el sonido de una tracción casi en sordina que genera un auto equipado con un motor eléctrico. Es que no sólo el ruido de los pistones de un V8 o un V12 pueden acelerar a niveles insospechados y quebrar récords, porque lo ecológico no le quita bríos al impulsor que reposta como el teléfono celular, enchufado a un cargador. Y Volkswagen tiene en sus manos la comprobación empírica: su prototipo deportivo ID.R se encargó de quebrar marcas y derrotar caminos indómitos siempre con el mismo aliado al volante, el piloto francés Romain Dumas. Este binomio acaba de sumar a sus alforjas el ascenso, a toda velocidad, en el cerro Tianmen, en China, una tradicional montaña cuyo nombre, en castellano, es Puertas del Cielo.