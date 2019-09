"Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo…?¿Pero cuándo?¡Si siempre estoy llegando!". Frente a una fantasía de encontrarse con un Volkswagen Beetle que pudiera hablar, no sería extraño escucharlo soltar esta frase compuesta por Aníbal Troilo en su Nocturno a mi barrio. No porque el emblemático modelo pueda haber sido tanguero, sino porque, como la metáfora de Pichuco, el Escarabajo está de regreso a pocos meses de su desaparición. Es como si se tratara de una rápida resurrección, sin pasajes bíblicos mediante sino con la salida a la luz de un proyecto muy singular, a la medida de este auto: el gigante automotor germano presentó la forma en que le dará corazón eléctrico al cuerpo del viejo Escarabajo. Un prototipo vintage llamado e-Beetle.