En cuanto a equipamiento se presenta la visión de Movilidad Inteligente Nissan por lo que contempa, entre otros elementos disponibles, un totalmente renovado sistema de infotainment, con pantalla táctil de ocho pulgadas y resolución Full HD (con reconocimiento por voz, Android Auto y Apple Car Play, conexión WIFI y GPS), el Intelligent Around View Monitor (un sistema de cámaras exteriores se genera una visión periférica de 360 grados con función "off road", la llave inteligente, y para el mayor confort los asientos poseen tecnología Zero Gravity, inspirada en estudios de la NASA, que alivia la fatiga de los conductores y pasajeros buscando la postura ideal para hacer que los recorridos largos sean más agradables.