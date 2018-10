La marca francesa extendió los descuentos a la Duster y Captur. La bonificación es de 120 mil pesos en ambos SUV del segmento B: la Duster baja de 566.100 a 446.100 pesos y la Captur se retrae de los 660 mil a los 540 mil pesos. Citroën vende el C3 desde 466 mil pesos con una bonificación de 45 mil, tasa del 19% a 48 meses y un monto máximo a financiar de 300 mil pesos. Chevrolet presenta un descuento de 80 mil pesos sobre el precio del valor final del Cruze y una bonificación de hasta 250 mil pesos sobre el precio de la pick up S10. Nissan ofrece un descuento de 40 mil pesos en la versión Sense de la Kicks y de la versión SE Plus de la Frontier. El monto bonificado del SUV queda en 602.700 pesos y el de la pick up se reduce a 759.100 pesos, según las promociones oficiales. El precio final puede ser incluso más bajo según los descuentos que aplique cada concesionario, de acuerdo a sus necesidades de venta.