Un relevamiento de The New York Times asoció este novedoso sistema de arranque a la muerte y las lesiones de ciudadanos estadounidenses. Asegura que 28 personas murieron y otras 45 sufrieron daños cerebrales desde 2006 por inhalar el monóxido de carbono que emanaba de los autos que previamente habían dejado encendidos. Como estos modelos suelen tener además motores muy silenciosos, los usuarios se olvidaban de apagarlos al no percibir ni identificar el ruido ni el movimiento de la unidad.