La multa más común es la de mal estacionamiento. La más cara, el exceso de velocidad. Ambas aumentaron. Estacionar en un lugar indebido cuesta 100 UF: la sanción ascendió de 1.115 a 1.300 pesos, pero se duplica en caso de obstruir el acceso a una rampa de discapacitados, una bicisenda o una parada de colectivos. El pago voluntario reduce la pena un 50 por ciento. La medida de los 100 UF también castiga el no uso del cinturón de seguridad, hablar por teléfono celular al volante, no llevar puesto el casco, no respetar la prioridad peatonal.