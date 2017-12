Consultado por Infobae, el especialista en tránsito Ernesto Arriaga advirtió la necesidad de divulgar los beneficios de la verificación periódica del vehículo y alertó sobre las consecuencias de no realizarla. No circular con la VTV al día es razón suficiente para que la compañía aseguradora rechace una eventual denuncia de siniestro. "Tiene sustento legal porque el vehículo se encontraba en infracción para circular", notificó el experto. Un accidente ocasionado por frenos defectuosos o el despiste causado por el mal estado de alguna herramienta del vehículo podrá no ser cubierto por las aseguradoras.