Cerca de setenta localidades alemanas presentan niveles de emisión de partículas contaminantes superiores al límite anual medio de cuarenta microgramos por metro cúbico en 2017, según la Oficina Federal de Medioambiente. Los automóviles movidos por combustión diésel son responsables de la emisión de óxido de nitrógeno (NO), factor determinante en la producción de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La Agencia Europea de Medio Ambiente notificó que en 2012 el NO provocó 10.400 muertes prematuras en la nación teutona y la Agencia Medioambiental Federal Alemana advirtió que el 70% de todo el NO producido en el país proviene de los motores diésel.