Levantan bloqueo intermitente en la Vía al Llano: la ANI se comprometió a atender puntos críticos identificados por los habitantes

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca apoyará acciones concertadas con maquinaria - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó que, gracias al diálogo, fue posible levantar el bloqueo intermitente que se estableció en la Vía al Llano, a la altura del municipio de Cáqueza. El mandatario departamental indicó que en el espacio de concertación participó la comunidad y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El paro inició el 12 de junio. Los manifestantes alegaron falta de claridad por parte de la ANI sobre la terminación anticipada del contrato de concesión de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB) y por la reversión del proyecto. De igual manera, llamaron la atención del Instituto Nacional de Vías (Invías), de la concesión Perimetral Oriental de Bogotá y de la Gobernación de Cundinamarca por la falta de intervención de puntos críticos en el corredor vial.

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Personal de la ANI se reunió con los manifestantes y escuchó sus inquietudes por la situación del proyecto. “Equipo técnico de la #ANI se reúne a esta hora con la comunidad de Cáqueza, Ubaque y la zona de influencia de Perimetral de Oriente para escuchar sus inquietudes, actuando con responsabilidad, y coordinación institucional, siempre pensando en los usuarios de la vía”, informó en su momento la ANI, a través de su cuenta de X.

La Agencia Nacional de Infraestructura se reunió con la comunidad de Caqueza, Ubaque y la zona de influencia de Perimetral de Oriente para escuchar sus inquietudes - crédito @ANI_Colombia/X

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, luego del desarrollo del espacio de diálogo, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos que fueron identificados por los habitantes de la zona. También hará un seguimiento conjunto a los compromisos que quedaron definidos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con anterioridad.

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De igual manera, explicó que, a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, la administración apoyará las acciones concertadas con maquinaria. Además, acompañará una jornada de trabajo comunitario que fue programada para el 4 de julio. “Haremos seguimiento a estos compromisos para avanzar en soluciones concretas que mejoren la movilidad y las condiciones de este importante corredor vial”, precisó el mandatario departamental.

Añadió: “Desde la Secretaría de Movilidad Contemporánea del departamento, hemos solicitado que como parte de la reversión que ya ha hecho el privado a la ANI, esta entidad los reciba en iguales o mejores condiciones a las existentes al momento de la suscripción del contrato”.

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El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que la ANI se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos identificados por los habitantes de Cáqueza - crédito @JorgeEmilioRey/X

¿Qué pasó con el proyecto vial?: detalles de la reversión anunciada por la ANI

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, fue revertido el viernes 12 de junio, según confirmó la entidad en un comunicado. La medida se ejecutó tras la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, la cual fue declarada por un tribunal arbitral internacional, con el objetivo de transferir la infraestructura a las autoridades competentes: el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de La Calera.

La ANI informó que, durante el proceso, se identificaron puntos críticos en las unidades funcionales cuatro y cinco. En consecuencia, se definieron intervenciones prioritarias orientadas a mejorar la seguridad, la estabilidad y la transitabilidad de los usuarios.

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De acuerdo con la ANI, la reversión se preparó con mesas técnicas, recorridos de verificación y coordinación con el Invías, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y las alcaldías municipales involucradas, para así poder respaldar la entrega de los tramos con soporte técnico y responsabilidades definidas.

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, fue revertido - crédito ANI

“La ANI reitera que la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, precisó el presidente de la ANI, Óscar Torres, citado en el comunicado.

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La entidad recalcó que continuará informando los avances del proceso y las responsabilidades futuras sobre cada tramo vial.