Colombia

Levantan bloqueo intermitente en la Vía al Llano: la ANI se comprometió a atender puntos críticos identificados por los habitantes

Los manifestantes que impidieron el paso en la vía pidieron claridad sobre el proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, que fue revertido tras la terminación anticipada de un contrato

Guardar
Google icon
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca apoyará acciones concertadas con maquinaria - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca apoyará acciones concertadas con maquinaria - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó que, gracias al diálogo, fue posible levantar el bloqueo intermitente que se estableció en la Vía al Llano, a la altura del municipio de Cáqueza. El mandatario departamental indicó que en el espacio de concertación participó la comunidad y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El paro inició el 12 de junio. Los manifestantes alegaron falta de claridad por parte de la ANI sobre la terminación anticipada del contrato de concesión de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB) y por la reversión del proyecto. De igual manera, llamaron la atención del Instituto Nacional de Vías (Invías), de la concesión Perimetral Oriental de Bogotá y de la Gobernación de Cundinamarca por la falta de intervención de puntos críticos en el corredor vial.

PUBLICIDAD

Personal de la ANI se reunió con los manifestantes y escuchó sus inquietudes por la situación del proyecto. “Equipo técnico de la #ANI se reúne a esta hora con la comunidad de Cáqueza, Ubaque y la zona de influencia de Perimetral de Oriente para escuchar sus inquietudes, actuando con responsabilidad, y coordinación institucional, siempre pensando en los usuarios de la vía”, informó en su momento la ANI, a través de su cuenta de X.

La Agencia Nacional de Infraestructura se reunió con la comunidad de Caqueza, Ubaque y la zona de influencia de Perimetral de Oriente para escuchar sus inquietudes - crédito @ANI_Colombia/X
La Agencia Nacional de Infraestructura se reunió con la comunidad de Caqueza, Ubaque y la zona de influencia de Perimetral de Oriente para escuchar sus inquietudes - crédito @ANI_Colombia/X

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, luego del desarrollo del espacio de diálogo, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos que fueron identificados por los habitantes de la zona. También hará un seguimiento conjunto a los compromisos que quedaron definidos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con anterioridad.

PUBLICIDAD

De igual manera, explicó que, a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, la administración apoyará las acciones concertadas con maquinaria. Además, acompañará una jornada de trabajo comunitario que fue programada para el 4 de julio. “Haremos seguimiento a estos compromisos para avanzar en soluciones concretas que mejoren la movilidad y las condiciones de este importante corredor vial”, precisó el mandatario departamental.

Añadió: “Desde la Secretaría de Movilidad Contemporánea del departamento, hemos solicitado que como parte de la reversión que ya ha hecho el privado a la ANI, esta entidad los reciba en iguales o mejores condiciones a las existentes al momento de la suscripción del contrato”.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que la ANI se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos identificados por los habitantes de Cáqueza - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que la ANI se comprometió a avanzar en la atención de los puntos críticos identificados por los habitantes de Cáqueza - crédito @JorgeEmilioRey/X

¿Qué pasó con el proyecto vial?: detalles de la reversión anunciada por la ANI

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, fue revertido el viernes 12 de junio, según confirmó la entidad en un comunicado. La medida se ejecutó tras la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, la cual fue declarada por un tribunal arbitral internacional, con el objetivo de transferir la infraestructura a las autoridades competentes: el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de La Calera.

La ANI informó que, durante el proceso, se identificaron puntos críticos en las unidades funcionales cuatro y cinco. En consecuencia, se definieron intervenciones prioritarias orientadas a mejorar la seguridad, la estabilidad y la transitabilidad de los usuarios.

De acuerdo con la ANI, la reversión se preparó con mesas técnicas, recorridos de verificación y coordinación con el Invías, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca y las alcaldías municipales involucradas, para así poder respaldar la entrega de los tramos con soporte técnico y responsabilidades definidas.

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, fue revertido - crédito ANI
El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura, fue revertido - crédito ANI

“La ANI reitera que la reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, precisó el presidente de la ANI, Óscar Torres, citado en el comunicado.

La entidad recalcó que continuará informando los avances del proceso y las responsabilidades futuras sobre cada tramo vial.

Temas Relacionados

Bloqueo en la Vía al LlanoProyecto Perimetral del Oriente de CundinamarcaAgencia Nacional de InfraestructuJorge Emilio ReyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Virginia Vallejo volvió a las redes tras meses de ausencia por delicada cirugía: “Apenas ahora tengo las fuerzas”

La escritora relató en un video de más de media hora sus situaciones de salud y reveló por quién votará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Virginia Vallejo volvió a las redes tras meses de ausencia por delicada cirugía: “Apenas ahora tengo las fuerzas”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Durante una entrevista, la colombiana admitió que animaría a la selección de Portugal en el Mundial, por el buen parecido del “Bicho”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

El conjunto azul tendría una novedad enorme en una de las posiciones que más problemas le trajo a lo largo del primer semestre de 2026

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La colombiana subió a sus redes sociales su coreografía del tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y confirmó una sorpresa para su fanaticada en las fechas por Estados Unidos

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Los capturados al lado de “Chalá” y sus posibles vínculos con empresas de seguridad como falsos escoltas, en Medellín

Los hombres tenían armas, proveedores y cartuchos en su poder en el momento de la captura colectiva en la que cayó el presunto responsable del crimen del periodista Mateo Pérez

Los capturados al lado de “Chalá” y sus posibles vínculos con empresas de seguridad como falsos escoltas, en Medellín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakibecca se pronunció ante los rumores de que reemplazó a Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Ana Lucía Domínguez enciende las redes con sesión de fotos y poderoso mensaje: “Tengo mejor cuerpo hoy que a los 20”

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Deportes

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja

La historia de la disputa legal que perdieron leyendas de la selección Colombia con una entidad bancaria

‘Dai Dai’ de Shakira fue elegida como la mejor canción de los mundiales, según una reciente encuesta

Atlético Nacional acabaría con todo por el fracaso en la Liga BetPlay: despediría a pieza clave en los últimos títulos

Grave denuncia contra el Atlético Bucaramanga: despidió a dos jugadores sin salario ni liquidación