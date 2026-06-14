Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La cantante confirmó que la canción oficial del Mundial formará parte de su repertorio iniciando con el primer concierto de esta fase de la gira, en Los Ángeles - crédito @shakira/Instagram

Con su aparición en la inauguración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira hizo el estreno en vivo de Dai Dai, la canción oficial del torneo acompañado del nigeriano Burna Boy.

La participación de la colombiana por cuarta vez en la banda sonora de la Copa del Mundo no es casualidad, pues se alineó con una nueva manga de Las mujeres ya no lloran World Tour, que hace su regreso a los Estados Unidos un año después de su paso allí con fechas en estadios a mediados de 2025.

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Shakira estrenó en vivo "Dai Dai" durante la apertura del Mundial 2026 junto a Burna Boy - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Horas antes del inicio de la gira en el Intuit Dome de Inglewood en Los Ángeles, la cantante subió a su cuenta de Instagram un reel haciendo su coreografía de Dai Dai, acompañada de dos de sus bailarines. En la descripción, la cantante adelantó una novedad significativa en su repertorio:

“¡LA! Nos vemos esta noche en el show. ¡Dai Dai en directo por primera vez en la gira!”, escribió, confirmando que el tema oficial se sumará al repertorio durante esta manga norteamericana.

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Cabe recordar que la otra canción mundialista de Shakira, Waka Waka, está ubicada habitualmente entre las últimas del setlist que ejecuta cada noche, por lo que cabe la posibilidad de que Dai Dai esté ubicada en una parte similar de la lista.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Con la histórica presentación de Shakira en la playa de Copacabana el pasado 2 de mayo, se reanudó su gira mundial, que en el inicio de 2026 contó con una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)