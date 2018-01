"Si me pidieran que fuese hacia delante dos décadas, les diría que los autos serán eléctricos y autónomos. Completamente autónomos. No habrá volante. Un auto que no sea así será como tener un caballo. Así que existirán aquellas personas que tengan un vehículo no autónomo, igual que hoy en día hay personas que tienen caballos. Pero será poco habitual utilizarlo como medio de transporte". Lo firmó Elon Musk, fundador y CEO de Tesla Motors, la automotriz que juró revolucionar la industria de la movilidad.