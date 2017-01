Porque los autónomos prometen una conducción más eficiente: los autos del futuro -se supone- no contaminarán, no chocarán, no necesitarán de la intervención de los humanos. El portal Futurist Speaker, del visionario estadounidense y celebridad futurista Thomas Frey -director ejecutivo del Instituto Da Vinci-, ensayó una lista de 128 cosas que desaparecerán con la llegada de los vehículos autónomos en los próximos años. De su prolífico listado, 68 profesionales serán relegadas.