After taking refuge in Warsaw after Tokyo 2020 Olympics, Belarusian Kristina Timanovskaya receives Polish citizenship

The runner’s hopes of competing in the Paris 2024 Olympics for Poland seem remote due to the rules on new sports nationalities

Tras refugiarse en Varsovia desde Tokio 2020 bielorrusa Kristina Timanovskaya recibió la ciudadanía polaca

La ilusión de la corredora bielorrusa de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 por Polonia parece remota debido a las reglas sobre nuevas nacionalidades deportivas

Google joins FIBA as first-ever global partner of Women’s Basketball and Women’s World Cup

Google and FIBA will collaborate with ESPN to broadcast six games live on the network — the most ever shown from the women’s tournament

U.S. Biathlon president Max Cobb named new IBU secretary general

Cobb brings 16 years of experience leading U.S. Biathlon to the International Biathlon Union (IBU). The U.S. winter sports veteran will relocate to work at the IBU’s Salzburg, Austria-based headquarters

Wu Yibing wins first men’s Grand Slam match for China in 63 years at the U.S. Open Monday

22-year-old Wu Yibing defeated Georgia’s Nikoloz Basilashvili to reach the second round of play