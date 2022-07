Más de 15 medallistas olímpicos y mundiales en cita continental de halterofilia en Bogotá

El Campeonato Panamericano se inaugura este domingo en la capital colombiana que en diciembre organizará el Campeonato del Mundo de la IWF

Tokyo gold sells for $62,500 in auction, while Ryan Lochte medals fetch high prices

Market remains strong for Olympic memorabilia, with torches and medals bringing new collectors into the field

USA decathlete Garrett Scantling suspended

Third ‘whereabouts failure’ over missing drug tests, not filing complete information cited by U.S. Anti-Doing Agency

Noah Lyles shines during record setting performance at World Athletics Championship

The American ran a blistering 200m race to claim gold in record time at Oregon22

IOC sends stern warning to Indian Olympic Association - hold elections or face suspension

Internal governance issues and court proceedings delayed IOA elections putting the association in peril of losing IOC standing