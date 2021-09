Cuando el tren de la historia se detiene antes de llegar a la última estación: Djokovic y su noche más amarga

When the train of history stops before reaching the last station: Djokovic and his most bitter night

Tennis is still unable to find a player capable of winning the Grand Slam, the four major tournaments in the same season. With a tie at 20 titles, the duel between Djokovic, Federer and Nadal moves to 2022.

ATR Extra: 1st ISF U15 World School Sport Games – Belgrade 2021

Olympic Channel is live streaming the basketball, basketball 3x3, football, judo and wrestling competitions during the event, which runs September 11-19.

September 11 attacks cast fears for Salt Lake City Olympics: Recalling the horror, Olympic security worries

Salt Lake City organizers added 22 security “enhancements”, many of which are now permanent items in the playbook for the Games.

IOC calls IWF reforms “important step”, but waits for elections as it announces “zero doping” in weightlifting for Tokyo 2020 Olympics

The IOC executive committee sent a letter to all National Olympic Committees to inform that it will continue monitoring the International Weightlifting Federation before reassessing its Olympic future. The IWF reacted optimistically in a letter to the National Federations.

COI califica de “paso importante” reformas en la IWF, pero espera por las elecciones mientras anuncia “Cero Doping” en la halterofilia de Tokio 2020

El comité ejecutivo del COI envió una carta a todos los Comités Olímpicos Nacionales para informar que continuará con el monitoreo a la Federación Internacional de Halterofilia antes de reevaluar su futuro olímpico. La IWF reaccionó con optimismo en carta a las Federaciones Nacionales.