Tokio 2020: Mexico “una delegacion muy robusta”

El presidente del COM significó también el decisivo respaldo de los patrocinadores sin el cual el viaje a Tokio de esta delegación “tan robusta” no hubiera sido posible.

Padilla recuerda que a pesar de la pandemia de coronavirus “se siguió trabajando frente a carencias y dificultades”. Los mismos deportistas improvisaron hasta en sus casas para no perder el acondicionamiento físico.Los institutos estatales del deporte en México tuvieron un importante papel.

“Hace mucho no llevábamos a Juegos Olimpicos tres equipos de conjunto” precisa el funcionario.

“Pero no descartar fútbol, béisbol y softbol” precisa Padilla que fue electo por primera vez al frente del COM en 2012.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra (COM)

“El cambio generacional es importante ya que quienes pensamos que iban a estar en sus últimos Juegos Olimpicos, pues no fue así, y bueno, ni modo, asi es el deporte y hay que darle paso a las nuevas generaciones” comentó.

Padilla Becerra al frente del COM cierra un ciclo olímpico relevante con las brillantes actuaciones del deporte mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Será una delegación muy robusta con una gran calidad” dice a Around the Rings el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.