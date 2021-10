Pekín 2022 requerirá doble vacunación contra el covid-19 o una cuarentena en la capital china de 21 días para entrar en la burbuja olímpica

Beijing 2022 will require double vaccination against covid-19 or a 21-day quarantine in the Chinese capital to enter its Olympic bubble

As in the past Summer Games, Beijing 2022 will implement “strict protocols” for detection of the virus, with testing, tracing and quarantines to stop its transmission in case it is detected.

The Hula Report: Winds of Change for ANOC in Crete

New leaders coming for peak Olympic group. Whether other candidates emerge in the months ahead, a contested election for the ANOC presidency will be a first for the organization.

Indonesia, pendiente de su sistema de control antidopaje para poder ser sede de los Juegos Mundiales de Playa de 2023

A ojos de la AMA, Indonesia no ha implementado un programa eficaz de pruebas antidopaje.

Indonesia, pending approval of its anti-doping system to host ANOC World Beach Games

Everything will depend on the ability of the Indonesian Anti-Doping Agency (LADI) to review its testing methods and adapt them to the requirements of the World Anti-Doping Agency (WADA).

ACNO decide en su Asamblea General si emite un comunicado de oposición al proyecto de la FIFA de celebrar Mundiales de fútbol cada dos años

El presidente interino Robin Mitchell lamentó la “falta de solidaridad y de respeto por el deporte” demostrados por la FIFA.