Cali 2021 Elige la Cancion Oficial de los Juegos

La canción fue elegida entre una de las cinco finalistas de un total de 25 propuestas recibidas en el concurso durante una transmisión en vivo por el Panam Sports Channel.

"Quiero ser portador de la paz para la juventud", dijo Hendrix Hinestroza tras el anuncio.

CALI, COLOMBIA (30 de junio de 2021) — Finalmente el día tan esperado llegó, ya que la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, Cali-Valle 2021, ahora tiene su canción oficial titulada "Por Nosotros".

Después de un proceso de meses con propuestas públicas y un jurado experto para seleccionar a los finalistas, Cali 2021 tiene un nuevo ritmo y coro con el sabor juvenil del Pacífico acorde con el festival deportivo juvenil más grande e importante del continente.

Llegaron propuestas para el concurso de canciones de todos los rincones de Colombia, con 25 ideas originales y creativas destacando los Juegos, el Valle del Cauca, la región del Pacífico y los valores del deporte.

Para el jurado, uno de los valores más importantes fue el coro de la canción. Tenía que ser pegadizo, breve y memorable, al tiempo que se identifique con el espíritu joven de los Juegos.

El jurado de expertos que se reunió en el auditorio José Fernando Arroyo de la Escuela Nacional de Deportes para tomar la decisión final estuvo integrado por los siguientes miembros:

- Neven Ilic, Presidente de Panam Sports (virtualmente desde Chile)

- Jose Luis Echeverry, Director Ejecutivo Cali 2021

- Pedro Bravo, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca (en representación de la Gobernadora Clara Luz Roldán)

- José Fernando Arroyo, Rector de la Escuela Nacional de Deportes (representante del Ministerio de Deportes)

- Alex Torres, vocalista de Grupo Niche

- Luis Carlos Chica, músico y bajista de Maluma

El jurado escuchó, una a una, las cinco propuestas elegidas como finalistas:

"Unidos en una bandera" de David Bravo

"Vamos a ganar" de Camilo Buitrago

"Hey Pana" de Jhon Yepes

"Por Nosotros" de Hendrix Hinestroza

"Mi pueblo" de Cesar Arevalo

Después de escuchar a los finalistas, cada juez clasificó las canciones del uno al cinco según los criterios definidos por el concurso. Una vez que se sumaron los totales, el comité reconoció a "Por Nosotros" de Hendrix Hinestroza como el ganador. El artista emocionado se llenó de alegría cuando escuchó la decisión.

"Me quedo sin palabras, no me esperaba esto, es mejor que mi cumpleaños. Este es un sueño que quería cumplir, ser elegido como la voz de los Juegos. La verdad es un gran honor para mí. Quiero agradecer a mi abuela, que en paz descanse, porque lo anhelaba, y también a Dios. Creo que la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento y muchas gracias a todas las personas que han creído en mí y que han escuchado mis canciones. Espero seguir siendo portador de paz y amor por la juventud", dijo Hinestroza.

"Solo quiero felicitarlos, ha sido un gran proceso, felicitaciones al jurado y sobre todo a los participantes. Gracias a todos por ser parte de esta hermosa fiesta. La canción tiene un ritmo tremendo, estoy seguro de que los jóvenes la van a disfrutar. Gracias a todos y felicidades al artista ganador, todos hicieron un gran trabajo", dijo el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, durante la transmisión en vivo del anuncio en Panam Sports Channel.

"La verdad es que estamos muy contentos. La respuesta de los jóvenes talentos en este concurso fue espectacular y para el jurado conformado por grandes artistas colombianos, no fue fácil tomar la decisión. Finalmente, tenemos un merecido ganador con una extraordinaria voz y mucho ritmo que sin duda, hará bailar a todo el continente en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021 con su tema "Por Nosotros", este noviembre", agregó el Presidente Ilic.

"Estoy muy feliz por la gran participación. Recibimos 25 propuestas, todas muy importantes de nuestra tierra. Me gustaría agradecer a los participantes y felicitar al ganador Hendrix Hinestroza por su gran trabajo. Al jurado le gustó mucho su propuesta y creo que estamos de acuerdo en que es el trabajo que se destacó en este concurso", dijo el director ejecutivo de Cali 2021, José Luis Echeverry, destacando la cantidad y calidad de las canciones en el concurso.

"Noté que los jóvenes investigaban nuestras raíces musicales a pesar de la influencia de muchos ritmos modernos. Esta canción tiene una fusión de ritmos actuales y la Chirimia Chocoana, que es muy innovadora. Es muy coherente con la marca Juegod y tiene un ritmo supremamente alegre, con un estribillo muy fácil de recordar. Creo que llegará a todos y todos lo van a cantar. Como miembro de Grupo Niche, me da mucho gusto participar en estos eventos que destacan ser un ciudadano del Valle del Cauca. Vamos a disfrutar de los Juegos de principio a fin", dijo el vocalista de Grupo Niche Alex Torres.

Tras la selección final, la canción se grabará profesionalmente y se producirá el vídeo musical oficial.

