Para aquellos que aún no lo han experimentado, así funciona la tarifa económica básica: las tarifas no permiten cambios ni reembolsos; algunas aerolíneas aún permiten escoger un asiento (por un precio adicional) una semana o más antes de viajar; Otras no lo hacen; La mayoría le permite usar el espacio superior para las maletas como al resto de pasajeros; United Continental Holdings, sin embargo, no lo hace; Algunas aerolíneas, como Alaska y Delta Air Lines, incluso permiten acumular millas a los miembros de programas de lealtad.