Para prevenir tragedias, si se arma la balacera, debemos tirarnos pecho a tierra. Y para no tener problemas no debemos cruzar la línea cliente-empleado. A mis músicos les tengo prohibido bailar y convivir con mujeres de la fiesta porque nunca sabemos si está con un acompañante o si quiere darle celos a su marido que quién sabe quién es. En una ocasión fuimos a tocar a un cumpleaños y en el medio tiempo nos invitaron a cenar. Estábamos comiendo y se sienta junto a mí una muchacha medio borrachita, de pronto me comienza a acariciar la pierna con su pie bajo la mesa; yo no dije nada, me quedé callado pero el marido que estaba como a seis metros de nosotros se dio cuenta de todo y le gritó: "¡Párate y vente para acá, te estoy hablando!" Al rato salí al auto y cuando iba de regreso a la fiesta el marido se me pone enfrente y me dice: "¿Qué traes con mi vieja?" "Mira compa, yo no sé nada, yo estoy aquí tocando, a eso me dedico", le contesté. De suerte estaba el suegro que arregló la situación pero ya no toqué a gusto por la tensión de que pudiera haber pleito.