Como ya te habrás dado cuenta, por experiencia propia, a las personas no les gusta cuando les echamos la culpa de todo en lugar de mirar hacia dentro, otro punto que Madonna personifica en su canción "Human Nature": "I'm not your bitch, don't hang your shit on me" ["No soy tu perra, no me eches la culpa de tu mierda"]. Es hora de empezar a lidiar con toda la mierda sexual que hemos reprimido durante años. Deja de echarle la culpa a tus parejas o de beber hasta olvidarlo y mejor ponte a lidiar con eso de una vez por todas.