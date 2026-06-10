Colombia

Pacto Histórico rechazó las acusaciones sobre supuesto estallido social en Cali: dijo que respetará el resultado electoral del 21 de junio

El concejal de esa ciudad, Mauricio Zamora, y la representante electa Ana Erazo afirmaron que no existía un plan para promover disturbios y que la campaña de Iván Cepeda actuaba dentro de la ley

Guardar
Google icon
Las denuncias sobre un posible estallido en Cali tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio pusieron en alerta a autoridades locales y a dirigentes del Pacto Histórico - crédito Sergio Acero/Colprensa
Las denuncias sobre un posible estallido en Cali tras la segunda vuelta presidencial del 21 de junio pusieron en alerta a autoridades locales y a dirigentes del Pacto Histórico - crédito Sergio Acero/Colprensa

Cali entró en alerta por denuncias sobre un supuesto plan para provocar un estallido social durante la segunda vuelta presidencial, en una controversia que enfrentó al candidato Abelardo de la Espriella con dirigentes del Pacto Histórico y que llevó a las autoridades locales a activar medidas preventivas ante el temor de que la ciudad reviviera episodios de violencia como los de 2021.

La administración municipal anunció una mesa técnica para el jueves 11 de junio, a las 9:00 a. m., con participación de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, para reforzar la estrategia preventiva “Paz Electoral”. La convocatoria se produjo mientras las fuerzas de seguridad monitorean posibles focos de alteración del orden público en la ciudad.

PUBLICIDAD

La controversia comenzó con la difusión de mensajes y capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado “Garajes Cali”, en el que se habrían discutido protestas y actos de vandalismo si Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no gana la segunda vuelta.

Juan Martín Bravo difundió capturas de un supuesto grupo de WhatsApp llamado Garajes Cali, donde se mencionaban vandalismo, ataques a la infraestructura pública y bombas molotov - crédito @juanmartinbc/X
Juan Martín Bravo difundió capturas de un supuesto grupo de WhatsApp llamado Garajes Cali, donde se mencionaban vandalismo, ataques a la infraestructura pública y bombas molotov - crédito @juanmartinbc/X

El exconcejal Juan Martín Bravo presentó ese material y sostuvo, según Semana, que en ese grupo de 500 personas “se habla de vandalismo, desórdenes, ataques contra la infraestructura pública e incluso de bombas molotov”.

PUBLICIDAD

Ana Erazo, representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico, afirmó que las alertas hacen parte de “una campaña de mentiras que hoy tiene la extrema derecha y que, por supuesto, se materializa aquí en Cali”. Además, sostuvo que la organización del movimiento se realiza “en torno a la vida” y negó cualquier intención de alterar el orden público.

La dimensión de la disputa no se limita al cruce de acusaciones entre campañas. Cali fue uno de los principales escenarios del paro nacional de 2021, con graves disturbios y afectaciones económicas, y ese antecedente explica por qué una denuncia sobre posibles desórdenes reactivó la preocupación institucional y política en la ciudad.

A partir de esas denuncias, de la Espriella aseguró que “Petro prepara otro estallido social en Cali”, y llamó a la ciudadanía a rechazar una supuesta estrategia de “odio y desestabilización”. Más tarde, durante una transmisión en vivo, reforzó sus acusaciones y advirtió sobre presuntos planes de desestabilización, además de atribuir a sus rivales la preparación de un autoatentado.

Las autoridades de Cali convocaron una mesa técnica el 11 de junio para reforzar la estrategia preventiva Paz Electoral junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo - crédito @juanmartinbc/X
Las autoridades de Cali convocaron una mesa técnica el 11 de junio para reforzar la estrategia preventiva Paz Electoral junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo - crédito @juanmartinbc/X

Por su parte, la Personería de Santiago de Cali confirmó que recibió denuncias y alertas públicas sobre posibles convocatorias para alterar el orden en la ciudad. Gerardo Mendoza, personero municipal, indicó que corresponde a los organismos de inteligencia y a las autoridades judiciales verificar la información y actuar de forma preventiva para proteger a la ciudadanía.

Mendoza también pidió cautela frente a las versiones en circulación: “Llamamos a la prudencia, la responsabilidad y a la verificación de la información”. Esa posición colocó el foco en la comprobación de los hechos y no en la validación inmediata de las denuncias difundidas en el debate electoral.

Tras la primera vuelta presidencial las autoridades de Cali se mantienen en máxima alerta por el riesgo de bloqueos y desmanes. El alcalde Alejandro Eder remarcó una política de cero tolerancia frente a cualquier manifestación violenta y afirmó: “No permitiremos que la ciudad vuelva a vivir episodios como los del estallido social”.

Así mismo, la respuesta más directa a la acusación llegó desde el Pacto Histórico en Cali. Mauricio Zamora, concejal de la ciudad, aseguró en declaraciones recogidas por El País que “es totalmente falso que de la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué se esté promoviendo un estallido social el próximo 21 de junio una vez se conozcan los resultados de las elecciones”.

Zamora añadió que la campaña ha desarrollado actividades “legales y constitucionales” en las calles, con entrega de información y pedagogía electoral, y sostuvo que eso no puede leerse como promoción de hechos violentos.

El Pacto Histórico en Cali, por medio de el concejal Mauricio Zamora y la representante Ana Erazo, rechazó las acusaciones y afirmó que la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué desarrolla actividades legales y constitucionales - crédito @Mauricio Zamora/Facebook
El Pacto Histórico en Cali, por medio de el concejal Mauricio Zamora y la representante Ana Erazo, rechazó las acusaciones y afirmó que la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué desarrolla actividades legales y constitucionales - crédito @Mauricio Zamora/Facebook

También recordó que durante el estallido social de 2021 circularon rumores que, según su versión, buscaron sembrar pánico entre los ciudadanos.

Por su parte, en ese contexto, de la Espriella anunció que cerrará su campaña en Buga, ante el Señor de los Milagros, y pidió a sus seguidores redoblar esfuerzos para conseguir una diferencia superior a dos millones de votos en la segunda vuelta.

Mientras tanto, los llamados a la calma, a la verificación de la información y al respeto por los resultados electorales se repiten entre distintos sectores de la ciudad.

Temas Relacionados

Elecciones presidencialesEstallido socialGustavo PetroPacto HistóricoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desmanes en inmediaciones de la Universidad Nacional de Palmira: encapuchados bloquearon la vía Palmira-Candelaria por siete horas

La carretera quedó cerrada a la altura del centro educativo después de que atravesaron un vehículo de transporte colectivo para impedir el tránsito en la zona

Desmanes en inmediaciones de la Universidad Nacional de Palmira: encapuchados bloquearon la vía Palmira-Candelaria por siete horas

Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

La Presidencia de Colombia informó que el mandatario colombiano ya está en territorio estadounidense para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

Gustavo Petro llegó a Nueva York, Estados Unidos, para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Ciudadana australiana en Colombia compró en un supermercado productos que nunca había visto: “Panela, ¿qué es esto? Estoy intrigada”

La mujer destacó que varios productos ocupan un papel central dentro de las tiendas

Ciudadana australiana en Colombia compró en un supermercado productos que nunca había visto: “Panela, ¿qué es esto? Estoy intrigada”

Tras la renuncia de Julián López, este será el congresista que tomará su lugar en la presidencia de la Cámara de Representantes

El funcionario vallecaucano presentó su dimisión irrevocable y explicó que actúa por su visión del servicio público, aunque no se descarta que estaría buscando participar en las elecciones regionales de 2027

Tras la renuncia de Julián López, este será el congresista que tomará su lugar en la presidencia de la Cámara de Representantes

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reapareció en las redes sociales para defender a su hermana y el anuncio de que está embarazada

Yina Calderón reapareció en las redes sociales para defender a su hermana y el anuncio de que está embarazada

Ronaldinho anunció su debut musical con colaboraciones: la mayoría, con artistas colombianos

Shakira habló de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y reveló que estuvo a punto de retirarse de la música: “Estaba lista”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Deportes

Colombia viaja rumbo a su base de entrenamiento en Guadalajara para el Mundial 2026: así será la agenda de la selección y el hotel donde se hospedará

Colombia viaja rumbo a su base de entrenamiento en Guadalajara para el Mundial 2026: así será la agenda de la selección y el hotel donde se hospedará

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Selección Colombia: Hernán Pacheco reveló que Gustavo Puerta era individualista con el balón cuando llegó a Bogotá

Ana María Guzmán pasó de pedir plata para los pasajes a ser campeona con la selección Colombia: esta es su historia