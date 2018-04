Solo bromeo. Aunque el estereotipo de tocar caras sí comenzó con ella. En el caso de personas que tienen discapacidades múltiples, tiene sentido que toquen la cara de algún amigo cercano o familiar para entender sus emociones y hacer la comunicación más efectiva. Para personas ciegas con alta funcionalidad como yo, eso es algo que generalmente no necesitamos o siquiera queremos hacer. Sentir rasgos individuales con cero contexto al resto de la cara, no me ayuda a juntar una "imagen" de la cara de alguien. (Y me lo han pedido, incluyendo la abuela de mi primer novio. Te aseguro que fue mucho peor de lo que hubiera sido decir no). Básicamente, lo que digo es, si en algún momento nos conocemos o salimos, por favor no me pidas que sienta tu cara.