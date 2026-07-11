Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Millonarios confirmó a su nuevo portero

Últimas noticias

Tour de Francia, etapa 8 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac La carrera contará con otra etapa llana, en la cual el colombiano Fernando Gaviria quiere volverse a destacar en la llegada hacia la meta

Medellín le apostaría a un goleador del extranjero para la Copa Sudamericana: haría un esfuerzo grande El Poderoso, al mando de Luis Amaranto Perea, quiere armar una plantilla competitiva para pelear el certamen internacional, la Liga BetPlay y la Copa Colombia

Gustavo Puerta, elogiado por su exentrenador en Inglaterra: “Sabíamos que podía ser un jugador diferencial” Tras su destacada participación en el Mundial 2026, su director técnico en el Hull City destacó las condiciones del volante y confío en él cuando no contaba con minutos en la titular

El Mundial 2026 no solo dejó eliminada a la Selección Colombia: solo queda un árbitro cafetero Para el cierre del certamen en Estados Unidos, la FIFA empezó a depurar la lista de jueces que llamó para el torneo y dos de los colombianos se despidieron sin figurar