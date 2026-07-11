Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Millonarios confirmó a su nuevo portero

El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.
La Selección Colombia fue blanco de muchas críticas por la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se dio en los octavos de final, por penales y frente a Suiza, un equipo que, en el papel, no mostraba mucha exigencia a los cafeteros, pero falló en la definición al arco.
Jaguares de Córdoba anunció a varios refuerzos para la temporada 2026-II
El 10 de julio de 2026, el cuadro de Montería realizó el anuncio de cuatro jugadores para evitar el descenso:
- Andrés Felipe Alfonso
- Juan Pablo Arcila
- Fáber Gil
- Carlos Cantilllo
Independiente Medellín no quiere otro fracaso en el fútbol colombiano ni a nivel internacional, como pasó en el primer semestre, y enfila baterías para hacer una campaña histórica para romper el maleficio de ser uno de los clubes con más finales perdidas en la Liga BetPlay.
Independiente Medellín anunció las siguientes salidas para la temporada 2026-II
El 10 de julio de 2026, Deportivo Independiente Medellín confirmó la salida de seis jugadores como parte de la conformación de su plantel profesional para el segundo semestre de 2026, según un comunicado oficial publicado por el club.
El equipo informó que Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán fueron cedidos de manera definitiva a Bogotá FC, mientras Daniel Londoño pasó a préstamo a Once Caldas con opción de compra.
También oficializó las cesiones a préstamo de Iker Blanco a Orsomarso sin opción de compra y con cláusula de repesca, de Francisco Chaverra a Millonarios con opción de compra, y de Leyser Chaverra a Deportivo Cali bajo la misma modalidad.
Además, indicó que Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato de Francisco Fydriszewski, por lo que finalizó su vínculo con la institución.
Millonarios es uno de los equipos que empezó a prepararse desde antes de la pretemporada para que el técnico, Fabián Bustos, prepare de la mejor manera la plantilla, se ejecute mejor su idea de juego y tenga tiempo para armar el equipo que afrontará el segundo semestre de 2026.
Así va el mercado de fichajes en el fútbol Colombiano
Llaneros FC
- Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
- Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.
Deportivo Pereira
Sin novedades confirmadas.
Deportes Tolima
- Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
- Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez
Junior FC
Sin novedades confirmadas.
Deportivo Cali
- Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
- Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti
Jaguares FC
- Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
- Llegadas: Jerson Malagón.
Internacional de Bogotá
- Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
- Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.
América de Cali
- Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
- Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.
Boyacá Chicó
sin novedades confirmadas
Atlético Nacional
- Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
- Llegadas: Lucas González (DT).
Águilas Doradas
- Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
- Llegadas: Flavio Robatto (DT).
Independiente Santa Fe
Sin novedades confirmadas.
Independiente Medellín
- Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
- Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.
Deportivo Pasto
- Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
- Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.
Alianza FC
- Salidas: Carlos Lucumí.
- Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.
Fortaleza FC
- Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
- Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.
Millonarios FC
- Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
- Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Javier Burrai, James Aguirre
Atlético Bucaramanga
- Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
- Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.
Once Caldas
- Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
- Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.
Cúcuta Deportivo
- Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
- Llegadas: Marlon Carabalí.