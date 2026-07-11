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Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Millonarios confirmó a su nuevo portero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

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Cartel: Mercado de Fichajes - Liga Betplay. Futbolistas, directivos, periodistas. Movimientos y rumores con escudos de Deportivo Cali y Santa Fe.
Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año-crédito Imagen Ilustrativa Infobae
13:24 hsHoy

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

La última fecha del todos contra todos se disputará en noviembre de 2026, con el Junior de Barranquilla como vigente campeón de nuestro país

El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.

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13:08 hsHoy

Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

El exentrenador también criticó que no se tenga una tercera división en el país para ayudar a los jóvenes talentos, pese a que ya se tiene aprobación de la FCF

Julio Comesaña y Falcao García criticaron la falta de una tercera división en el fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Julio Comesaña y Falcao García criticaron la falta de una tercera división en el fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Selección Colombia fue blanco de muchas críticas por la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se dio en los octavos de final, por penales y frente a Suiza, un equipo que, en el papel, no mostraba mucha exigencia a los cafeteros, pero falló en la definición al arco.

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12:54 hsHoy

Jaguares de Córdoba anunció a varios refuerzos para la temporada 2026-II

Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 en la tabla del descenso, solo por encima de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa
Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 en la tabla del descenso, solo por encima de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo - crédito Colprensa

El 10 de julio de 2026, el cuadro de Montería realizó el anuncio de cuatro jugadores para evitar el descenso:

  • Andrés Felipe Alfonso
  • Juan Pablo Arcila
  • Fáber Gil
  • Carlos Cantilllo
12:32 hsHoy

Medellín le apostaría a un goleador del extranjero para la Copa Sudamericana: haría un esfuerzo grande

El Poderoso, al mando de Luis Amaranto Perea, quiere armar una plantilla competitiva para pelear el certamen internacional, la Liga BetPlay y la Copa Colombia

Medellín avanza en la pretemporada para pelear por el título de la Liga BetPlay, pero antes jugará playoffs de la Copa Sudamericana - crédito DIM
Medellín avanza en la pretemporada para pelear por el título de la Liga BetPlay, pero antes jugará playoffs de la Copa Sudamericana - crédito DIM

Independiente Medellín no quiere otro fracaso en el fútbol colombiano ni a nivel internacional, como pasó en el primer semestre, y enfila baterías para hacer una campaña histórica para romper el maleficio de ser uno de los clubes con más finales perdidas en la Liga BetPlay.

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12:19 hsHoy

Independiente Medellín anunció las siguientes salidas para la temporada 2026-II

El "Poderoso de la Montaña" quiere volver a ser protagonista en el fútbol colombiano-crédito Luisa González/REUTERS
El "Poderoso de la Montaña" quiere volver a ser protagonista en el fútbol colombiano-crédito Luisa González/REUTERS

El 10 de julio de 2026, Deportivo Independiente Medellín confirmó la salida de seis jugadores como parte de la conformación de su plantel profesional para el segundo semestre de 2026, según un comunicado oficial publicado por el club.

El equipo informó que Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán fueron cedidos de manera definitiva a Bogotá FC, mientras Daniel Londoño pasó a préstamo a Once Caldas con opción de compra.

También oficializó las cesiones a préstamo de Iker Blanco a Orsomarso sin opción de compra y con cláusula de repesca, de Francisco Chaverra a Millonarios con opción de compra, y de Leyser Chaverra a Deportivo Cali bajo la misma modalidad.

Además, indicó que Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato de Francisco Fydriszewski, por lo que finalizó su vínculo con la institución.

11:55 hsHoy

Millonarios se arriesgó con uno de sus refuerzos para la Liga BetPlay: no ha sumado minutos en 2026

Pese a que los hinchas esperan fichajes de primer nivel para el segundo semestre, el cuadro azul sorprendió con una contratación que, pese a ser conocido, vive un mal presente

Millonarios ultima detalles en la nómina antes de su primer amistoso contra Universitario en Perú - crédito Millonarios FC
Millonarios ultima detalles en la nómina antes de su primer amistoso contra Universitario en Perú - crédito Millonarios FC

Millonarios es uno de los equipos que empezó a prepararse desde antes de la pretemporada para que el técnico, Fabián Bustos, prepare de la mejor manera la plantilla, se ejecute mejor su idea de juego y tenga tiempo para armar el equipo que afrontará el segundo semestre de 2026.

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11:54 hsHoy

Así va el mercado de fichajes en el fútbol Colombiano

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

Sin novedades confirmadas.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
  • Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT).

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Javier Burrai, James Aguirre

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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