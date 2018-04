¿Cómo supero la ansiedad por cómo se ve mi cuerpo durante el sexo? Sólo trato de disfrutar las sensaciones, pero cada vez que alcanzo a ver mi estómago aplastado en alguna posición extraña, me siento poco atractiva y me hace querer salir corriendo para ponerme un suéter amplio. Ahora me resulta complicado corresponder el deseo, ya no digamos iniciarlo, cuando mi compañero quiere tener sexo. Además de nunca tener sexo hasta la muerte, ¿qué puedo hacer?