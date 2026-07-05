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El “12° jugador” de México en el Mundial 2026 es un Niño Dios vestido de tricolor

La Catedral Metropolitana viste a un Niño Dios con uniforme del Tri. Conoce el origen de esta tradición

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Miles de visitantes acuden al Altar de los Reyes, en el Centro Histórico, para ver una imagen de 60 centímetros ataviada como el Tricolor, según un reportaje publicado por The New York Times
Miles de visitantes acuden al Altar de los Reyes, en el Centro Histórico, para ver una imagen de 60 centímetros ataviada como el Tricolor, según un reportaje publicado por The New York Times

En medio de la mejor participación mexicana en un Mundial en varias décadas, miles de aficionados han encontrado un nuevo punto de peregrinación: una figura de Niño Dios vestida con el uniforme de la selección nacional, colocada frente al Altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times.

La estatua, de aproximadamente 60 centímetros, es cambiada de atuendo antes de cada partido del Tricolor, utilizando un uniforme de talla 0 idéntico al que porta el equipo nacional, según detalló el medio estadounidense.

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Una tradición que se remonta a 1970

De acuerdo con el canónigo Manuel Corral Martín, sacerdote que colabora en la administración de la Catedral, la costumbre de vestir a un Niño Dios con la camiseta de México durante los mundiales data de 1970, año en que el país fue sede por primera vez del torneo. En ese entonces, la figura se resguardaba en otra parroquia de la capital.

Según lo reportado, la práctica se interrumpió este año cuando un nuevo sacerdote a cargo de esa iglesia decidió suspenderla, al considerarla inapropiada. Ante la petición de feligreses para que la tradición continuara, la Catedral Metropolitana retomó la costumbre con su propia imagen.

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Figuras del Niño Dios a la venta de cara al día de la Candelaria, en Ciudad de México, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)
Figuras del Niño Dios a la venta de cara al día de la Candelaria, en Ciudad de México, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

Fe y futbol, un vínculo reconocido por la Iglesia

El padre Corral Martín, de 72 años, señaló que se trata de “una expresión de la religiosidad de la gente” y afirmó que la religión debe evolucionar para no quedar atada únicamente a los rituales tradicionales.

El sacerdote también hizo referencia a otros ejemplos en los que la Iglesia católica en México ha incorporado tradiciones locales a sus prácticas religiosas, y mencionó que este fenómeno también se observa en distintos estados del país, donde la figura del Niño Dios es vestida con atuendos de diversas profesiones, como médico o docente.

Cabe destacar que dentro del Estadio Azteca —sede que ha albergado ya tres justas mundialistas— los jugadores mexicanos acostumbran visitar, antes de cada encuentro, un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, figura religiosa y cultural de relevancia en el país.

Santo Niño de Atocha
(FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Aficionados acuden a pedir por la victoria ante Inglaterra

Con la selección mexicana avanzando a octavos de final —tras vencer a Ecuador— y con el partido ante Inglaterra programado para disputarse en la capital del país, distintos visitantes de la Catedral han acudido específicamente a solicitar apoyo divino para dicho encuentro.

Según el reportaje, algunas personas entrevistadas manifestaron que el buen desempeño del equipo nacional ha permitido, de manera temporal, dejar de lado otras preocupaciones cotidianas.

El padre Corral Martín, al ser consultado sobre si las peticiones dirigidas al Niño Dios futbolero habrían influido en los resultados del equipo, indicó que no es la figura la que realiza el “milagro”, sino el trabajo colectivo del equipo, y expresó su deseo de que la selección mexicana consiga el título del torneo.

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