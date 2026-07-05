Colombia

Gustavo Petro aseguró que el déficit fiscal “está ligado estrechamente” a las ganancias de las empresas más grandes de Colombia

El mandatario propuso que parte de los recursos captados a través de impuestos podría destinarse a salud, educación y reforma agraria, aludiendo a la necesidad de lograr mayor equidad social

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Gustavo Petro afirmó que esa relación existe porque, cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, aumentan los pagos a los tenedores de títulos nuevos o indexados - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
Gustavo Petro afirmó que esa relación existe porque, cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, aumentan los pagos a los tenedores de títulos nuevos o indexados - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el déficit fiscal de Colombia está “ligado estrechamente” a las ganancias de las empresas privadas más grandes del país, según una publicación realizada por el propio mandatario en X.

El jefe de Estado sostuvo que esa relación existe porque, cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, aumentan los pagos a los tenedores de títulos nuevos o indexados. Petro añadió que entre esos tenedores figuran grandes empresas del país con inversiones financieras en títulos de deuda pública del gobierno.

“El déficit fiscal está ligado estrechamente a las ganancias de las empresas privadas más grandes de Colombia, En la medida que el Banco de la República sube la tasa de interés suben los pagos a tenedores de títulos nuevos o indexados que son de las más grandes empresas del país”, indicó el presidente Petro.

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Abelardo de la Espriella habría comenzado a enfilar sus esfuerzos para buscar el reintegro de varios oficiales en retiro desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa
Abelardo de la Espriella habría comenzado a enfilar sus esfuerzos para buscar el reintegro de varios oficiales en retiro desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa

En su mensaje, el mandatario saliente dijo que esas utilidades no provienen de la actividad productiva de esas compañías, sino de la rentabilidad de los títulos de deuda pública. También presentó esa dinámica como una clave para explicar el déficit fiscal.

Petro planteó que el alza de tasas eleva los pagos a quienes poseen títulos nuevos o indexados. En ese grupo ubicó a las empresas más grandes del país que, según dijo, tienen inversiones financieras en deuda pública del gobierno.

La publicación del presidente Petro en X no incluye cifras sobre el déficit fiscal, las tasas de interés ni los pagos a esos tenedores. Tampoco detalla montos sobre las ganancias de esas compañías.

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El mandatario afirmó que parte de esas ganancias podría volver a la Nación en forma de impuestos. Señaló que esos recursos podrían destinarse a hospitales, centros universitarios, colegios, más maestros y enfermeras, y más tierras para la reforma agraria.

“Es una ganancia que no deriva de su misión productiva solo de la sociedad al ser dueños de un título de deuda pública de la nación con rentabilidad. Parte de esas ganancias se podrían devolver en forma de impuestos para que regresen a la Nación y se vuelvan hospitales, centros universitarios colegios más maestros y enfermeras , más tierras para reforma agraria (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
La publicación de Gustavo Petro en X no incluye cifras sobre el déficit fiscal, las tasas de interés ni los pagos a esos tenedores - crédito @petrogustavo/X

Petro también aseguró que esas empresas, con su mayoría en el Congreso y en la Corte Constitucional, impidieron en cuatro ocasiones que se les cobraran impuestos. El mensaje no precisa a qué intentos se refiere ni identifica a las compañías.

En la parte final de su pronunciamiento, Petro llevó ese planteamiento económico al terreno político y social. Allí vinculó esa situación con la falta de un pacto social básico y con las dificultades para construir una nación unida.

Según la publicación, esa ausencia de acuerdo mantiene una desigualdad inmensa que, en palabras del mandatario, apenas ha bajado un poco.

“Pero con su mayoría en el Congreso y en la Corte Constitucional está empresas impidieron durante cuatro veces que se les cobrará impuestos. Es la ausencia del pacto social fundamental que va impidiendo que tengamos una nación unida y más bien una desigualdad inmensa que apenas hemos logrado bajar un poco (sic)”, aseveró.

Recientemente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que la deuda neta en 2026 alcanzará el 61% del PIB, exigiendo un ajuste fiscal urgente.

El comité advirtió que esa proyección responde a supuestos macroeconómicos que considera optimistas, una senda de ingresos que ve sobrestimada, un gasto primario que juzga subestimado y metas fiscales sujetas a medidas y reformas que aún no han sido formuladas. En su concepto previo sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, pidió un ajuste fiscal estructural urgente al considerar insostenible la trayectoria de deuda y déficit.

El Carf - crédito El Carf
El Carf advirtió que esa proyección responde a supuestos macroeconómicos que considera optimistas, una senda de ingresos que ve sobrestimada, un gasto primario que juzga subestimado y metas fiscales sujetas a medidas y reformas que aún no han sido formuladas - crédito El Carf

El comité remitió su concepto previo al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), como exige el marco normativo. Allí sostuvo que “el escenario macroeconómico y fiscal del Gobierno contempla proyecciones difíciles de materializar en ausencia de decisiones de política de alta envergadura”.

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