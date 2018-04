Las aparentes fechorías de Nasyrova no comenzaron con este supuesto intento de asesinar a su doble con pastel de queso. Tiene una hoja de antecedentes penales tan larga que es casi vertiginosa: Nasyrova ha sido acusada de asesinar brutalmente a una mujer de 54 años en Rusia y, no es broma, sedujo al detective principal del caso para escapar como una mujer libre. Nasyrova también es sospechosa, según un artículo del New York Post en marzo de 2017, de asesinar a los dueños de un apartamento en Rusia donde era residente, de drogar y estafar a hombres que conocía a través de páginas de citas, robar en tiendas y falsificar diplomas y certificados.