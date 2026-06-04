Colombia

Capturan a la mamá de Mía Ramírez, la bebé de 6 meses que falleció tras un grave caso de maltrato

Las autoridades adelantan la respectiva investigación del caso para determinar las posibles responsabilidades de sus cuidadores

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La mujer debe responder por su responsabilidad en el fallecimiento de la pequeña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La mujer debe responder por su responsabilidad en el fallecimiento de la pequeña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 3 de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó que la madre de Mía Ramírez, la bebé de 6 meses que falleció el 27 de mayo en una clínica de Ibagué, fue capturada en El Espinal (Tolima) por orden judicial, al ser señalada como presunta responsable en la muerte de su hija, pues los hechos ocurrieron bajo su custodia.

La detención fue realizada por la presunta responsabilidad de la mujer en el cargo de homicidio agravado, pues el ente judicial alega que incumplió deberes fundamentales de cuidado y protección de la pequeña.

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Del mismo modo, las autoridades explicaron que esta omisión habría contribuido directamente al desenlace fatal de la niña, que fue trasladada de El Espinal a la capital del Tolima tras presentar signos de violencia, relacionados con un posible ataque sexual, aunque la investigación continúa abierta y se está a la espera del reporte que determine lo ocurrido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El caso aún continúa en investigación, por lo que se está a la espera de la información oficial sobre el presunto abuso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles de la imputación de cargos para la madre de la menor

La orden judicial fue ejecutada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con personal de la Policía Nacional en el municipio de El Espinal.

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Después de la diligencia oficial, se confirmó que la acusada será presentada ante un juez de control de garantías para ser formalmente imputada por homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, es decir, que la Fiscalía atribuye responsabilidad penal no por acción directa, sino por omitir actos de protección exigidos por la ley con su propia hija.

En la audiencia, el juez determinará si se aplican medidas de aseguramiento mientras continúa la investigación. Por ahora, las investigaciones buscan establecer si existen otros posibles involucrados y así esclarecer todas las circunstancias alrededor de la muerte de la menor.

Primer plano de manos de mujer con esposas metálicas, piel detallada, y un fondo oscuro desenfocado, bajo iluminación de alto contraste.
Las autoridades investigan si hay más responsables además de la mamá de la pequeña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la bebé ingresó en condiciones delicadas de salud al Hospital San Rafael de El Espinal antes de ser remitida a la clínica de Ibagué, donde falleció horas más tarde por la gravedad en su estado. El anuncio generó rechazo social, pues versiones preliminares indican que no solo habría sido víctima de maltrato físico, sino de abuso sexual. Además de presuntas enfermedades por el descuido de los adultos a cargo.

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía Nacional investigan para identificar a otros posibles responsables y así esclarecer la cadena de hechos que condujo a la muerte de la bebé.

La detención de la madre constituye el primer avance judicial relevante en este caso. Por ahora, la investigación se mantiene activa para determinar la verdad y definir responsabilidades penales de aquellos que hayan contribuido al trágico desenlace.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las entidades de control piden proteger los derechos de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Defensoría del Pueblo exigió justicia

La entidad emitió un comunicado tras lo ocurrido, en el que hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que aceleren la investigación para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables conforme a la ley.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la muerte de la menor “es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia”, y reclamó que el caso sea investigado “con la mayor diligencia”.

También pidió mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio y a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo. Así, se pidió a la comunidad denunciar ante cualquier señal de abuso en contra de la población vulnerable.

La entidad aseguró que hará seguimiento al avance de las investigaciones oficiales y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la víctima. Asimismo, reiteró que “los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”.

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