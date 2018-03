Además de las pocas veces al año que le digo la noche anterior a mi pareja que me despierte penetrándome con su pene lubricado (me excita el aspecto psicológico), mi entrepierna está muerta en las mañanas. Es como alguien que no se despierta sin importar cuantas veces lo sacudas. Mi pareja actual y yo tenemos una relación comunicativa, sana y balanceada, y a diferencia de mis relaciones previas, no siento que él tome ventaja de mí de ninguna forma. Recientemente, me he estado preguntando cómo es que tiene la capacidad de estar tan caliente todas las mañanas, mientras que yo me siento una inútil con un clítoris flácido.