Hablar sobre esa agitación que quizá ni siquiera tú comprendas es la clave para encontrar un tratamiento eficaz, pero eso es lo que más cuesta a las personas que sufren una enfermedad mental, según diversos estudios. Uno de estos, recientemente publicado en el diario Assessment, descubrió que las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) tienden a no informar acerca de sus síntomas. En esa investigación, el 66 por ciento de los adolescentes "en gran medida no informó de todos sus síntomas" y el 23.6 por ciento no informó de ellos en absoluto. El problema de no informar de todos los síntomas ―es decir, no comunicar completamente tus síntomas o incluso no reconocerlos― a menudo viene provocado por el estigma y sus malvados hermanastros: no querer hablar negativamente de uno mismo, miedo a que se te etiquete de loco y vergüenza. Así que la gente permanece callada, impidiendo de ese modo recibir el tratamiento que necesita.