Confirmo mi #Fuga de la Embajada de México en Caracas y les informo que me encuentro a salvó, fuera del territorio Venezolano junto a mi esposa e hija menor, rumbo a mi destino, quiero agradecer a la Embajada por su protección los últimos 4 meses. El próximo lunes 23 de Septiembre, en rueda de prensa explicaré la situación que me obligó a tomar la decisión de mayor riesgo para conservar los principios y valores de nuestra lucha por #Venezuela, hoy más que nunca debemos unidos apoyar al Sr Presidente @jguaido para alcanzar la #Libertad