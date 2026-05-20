México

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Pedir licencia para participar en “La Casa de los Famosos” complicó la presencia del cantante y actor dentro del partido

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Caricatura de Sergio Mayer, actor y político mexicano, de medio cuerpo, sonriendo, junto a una puerta de madera con el logo de Morena, cerrada con un candado por varias manos.
Sergio Mayer no volverá a tener presencia en Morena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Mayer quedó excluido de Morena de forma definitiva, incluso después de haber renunciado: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido determinó solicitar su baja del padrón de afiliados y bloquearlo como candidato en cualquier proceso de selección interno, según el comunicado 03/2026 emitido este miércoles 20 de mayo.

La renuncia de Mayer, fechada el 15 de mayo, no detuvo el proceso. La CNHJ tomó conocimiento de que el diputado presentó su salida antes de que se resolviera el procedimiento en su contra y, ante esa maniobra, amplió las consecuencias: además de la baja del padrón, pidió que quede inhabilitado para ser candidato de Morena en cualquier elección futura.

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Documento oficial de Morena CNHJ titulado "COMUNICADO" con fecha 20 de mayo de 2026, detallando la exclusión de Sergio Mayer del partido
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado el 20 de mayo de 2026 para solicitar la baja definitiva de Sergio Mayer y bloquearlo como candidato en futuros procesos de selección. (X: @CNHJ_Morena)

El expediente arrancó en febrero por el reality show

El procedimiento sancionador de oficio contra Sergio Mayer Bretón se inició el 24 de febrero de 2026, cuando el diputado pidió licencia indefinida en la Cámara para participar en La Casa de los Famosos. Al día siguiente, la CNHJ abrió el expediente CNHJ-CM-068/2026 y ordenó la suspensión provisional de sus derechos partidarios.

El órgano interno argumentó que la decisión de Mayer “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”. Como no lograron localizarlo en su domicilio, la notificación se publicó en los estrados del partido.

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La CNHJ convocó a Mayer a una audiencia presencial el 17 de marzo en la sede nacional para definir su posible expulsión. El diputado no se presentó, ni atendió ninguna etapa del procedimiento instaurado en su contra.

Mayer le escribió a Sheinbaum la noche que circuló su renuncia

Mientras el documento de renuncia circulaba en redes sociales, Mayer le escribió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su cuenta de X: “Mi admiración, mi cariño y mi gratitud siempre, cuente ustedes conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente”.

Fue la única declaración pública del diputado tras conocerse la noticia.

Las controversias de Sergio Mayer

Las actividades recientes de Sergio Mayer como legislador y figura pública generaron debates intensos en México. En octubre de 2025, el diputado fue visto como invitado en La Granja VIP de TV Azteca, apenas unos días después de organizar un homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados, mientras el país enfrentaba una emergencia nacional por inundaciones.

Durante ese mismo periodo, Mayer acumulaba solo ocho intervenciones en el pleno de la LXVI Legislatura y presentaba una ausencia del 12.5% en las votaciones: de un total de 112 asuntos, votó en 98 y estuvo ausente en 14. En cuanto a sus iniciativas, había presentado cuatro: una fue desechada, otra retirada y dos seguían pendientes de dictamen.

La exposición pública del legislador no se limitó a sus actividades oficiales. Fotografías suyas, aparentemente dormido durante sesiones del Congreso, circularon ampliamente en redes sociales. Estos episodios reavivaron la discusión sobre cuáles eran sus verdaderas prioridades como servidor público.

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