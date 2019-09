-Había consensos en algunos puntos pero en lo medular y lo más importante no hubo forma de que el grupo de Maduro hiciera propuesta o contrapropuestas: en las elecciones presidenciales abiertas y competitivas. No estábamos cerca de un acuerdo. Ahora reanimar el proceso necesita un estimulo fuerte, y hay una cosa que diferencia a los demás procesos y es a quien representa cada delegación, ellos tienen su verdad y nosotros la nuestra. Para ellos su verdad es que hubo elección el 20 de mayo, para nosotros y 60 países es que no hubo elección y que la Asamblea Nacional tomó una decisión y nombró a Juan Guaidó como presidente encargado, al final no es un tema de oposición y gobierno, no es tan fácil lo que ellos plantean porque ellos han planteado temas fuera de la agenda como la liberación de algunos recursos, porque Venezuela está fuera del sistema financiero, pero Venezuela está fuera del sistema financiero porque ellos están usurpando el poder, ellos no entienden que el 20 de mayo de 2018 no hubo una elección y eso tiene consecuencias, y que el haber tenido el secuestro de los poderes tienen consecuencias y hoy la comunidad internacional está respondiendo a eso.