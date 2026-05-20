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El congresista estadounidense Bernie Moreno advirtió sobre elecciones en Colombia: pidió frenar la intimidación, garantizar transparencia y fortalecer la alianza con Estados Unidos

El senador estadounidense señaló que el proceso debe contar con controles efectivos y advirtió que cualquier presión sobre votantes podría afectar la confianza internacional en el resultado

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El senador republicano Bernie Moreno alertó en Washington sobre riesgos de interferencia armada en las elecciones de Colombia y pidió reforzar la cooperación con Estados Unidos para garantizar un proceso transparente - crédito Rebecca Blackwell/Reuters
El senador republicano Bernie Moreno alertó en Washington sobre riesgos de interferencia armada en las elecciones de Colombia y pidió reforzar la cooperación con Estados Unidos para garantizar un proceso transparente - crédito Rebecca Blackwell/Reuters

El senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, encendió las alarmas sobre el panorama electoral en Colombia al advertir que las próximas elecciones presidenciales podrían verse afectadas por la presión de grupos armados ilegales por actores violentos que operan en distintas regiones del país.

Durante una intervención en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington D. C., Moreno insistió en que la seguridad del proceso democrático colombiano y el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos están estrechamente conectados.

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Según explicó, la estabilidad de los comicios será determinante para que Colombia recupere su posición como “aliado estratégico clave” de Washington en América Latina.

El legislador señaló que la integridad electoral debe ser una prioridad absoluta, advirtiendo que cualquier interferencia de actores armados o intimidación sobre los votantes podría poner en entredicho la legitimidad de los resultados.

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En ese sentido, subrayó la importancia de garantizar un sistema de votación transparente y con mecanismos efectivos para identificar posibles irregularidades.

Moreno destacó que las elecciones legislativas de marzo por el congreso se desarrollaron, en términos generales, de manera positiva, lo que consideró una señal alentadora para las instituciones democráticas de Colombia.

Sin embargo, advirtió que las presidenciales representan un escenario mucho más complejo y sensible debido a su impacto político y a la mayor atención internacional que generan.

El proceso electoral en Colombia genera preocupación internacional ante posibles presiones de grupos armados, en medio de llamados a fortalecer las garantías y la seguridad en las urnas - crédito Colprensa
El proceso electoral en Colombia genera preocupación internacional ante posibles presiones de grupos armados, en medio de llamados a fortalecer las garantías y la seguridad en las urnas - crédito Colprensa

“Las apuestas son mucho más altas”, habría señalado el senador durante su intervención, al referirse a la necesidad de reforzar los controles institucionales y prevenir cualquier forma de coacción sobre el electorado.

En su análisis, el reto principal es impedir que la violencia o la intimidación condicionen el comportamiento de los ciudadanos en las urnas.

Moreno pidió examinar con rigor cualquier incidencia de estas estructuras en el proceso electoral, y planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para mitigar estos riesgos.

El senador también insistió en que el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos dependerá en gran medida de la solidez democrática del país.

En su opinión, el respeto a las reglas electorales y la capacidad de garantizar comicios libres y justos son factores determinantes para consolidar la confianza bilateral. Además, Moreno sostuvo que Colombia ocupa una posición geoestratégica clave por su ubicación entre dos océanos, lo que refuerza su importancia en la agenda de seguridad y comercio de Estados Unidos.

Bajo esa lógica, expresó su deseo de que el país sudamericano recupere una relación de máxima prioridad con Washington tras las elecciones.

En su intervención, el senador también mencionó que tiene previsto regresar a Colombia el próximo 7 de agosto para participar en la ceremonia de posesión del nuevo presidente, y manifestó su intención de encabezar una delegación estadounidense durante ese evento.

Bernie Moreno advirtió en el Atlantic Council que la presión de grupos armados podría afectar la legitimidad de las elecciones en Colombia - crédito Kent Nishimura/Reuters
Bernie Moreno advirtió en el Atlantic Council que la presión de grupos armados podría afectar la legitimidad de las elecciones en Colombia - crédito Kent Nishimura/Reuters

Asimismo, sugirió la necesidad de reactivar visitas de Estado entre ambos países como parte de un relanzamiento diplomático.

Sin embargo, las declaraciones de Moreno se producen en un contexto de creciente preocupación por hechos recientes de violencia política en Colombia.

En los últimos días, se reportó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña en el municipio de Cubarral, lo que elevó las alertas sobre la seguridad de los actores políticos en plena campaña.

Este hecho, sumado a otros episodios de intimidación y ataques armados en diferentes regiones, ha intensificado el debate sobre las garantías electorales en el país. Las autoridades locales han anunciado investigaciones y medidas de seguridad reforzadas, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación.

En el departamento del Meta, donde ocurrió el crimen, la gobernadora Rafaela Cortés ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de que el ataque podría estar relacionado con dinámicas de violencia política y presencia de estructuras armadas en la zona.

El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña en Cubarral, encendió las alarmas sobre la seguridad de los actores políticos en plena contienda electoral en Colombia - crédito Alcaldía de Cubarral
El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña en Cubarral, encendió las alarmas sobre la seguridad de los actores políticos en plena contienda electoral en Colombia - crédito Alcaldía de Cubarral

A estos hechos se suma un atentado contra el vehículo blindado de Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía y colaborador político, ocurrido en circunstancias similares en la misma región.

Aunque salió ileso, el incidente reforzó la percepción de riesgo para líderes y equipos de campaña en áreas rurales.

Moreno, quien también participa en una misión de observación internacional de Estados Unidos, condenó los hechos de violencia y calificó como inaceptable cualquier intento de intimidación contra candidatos o equipos políticos.

En sus declaraciones, reiteró que la comunidad internacional debe mantenerse vigilante para asegurar que el proceso electoral colombiano se desarrolle sin presiones indebidas.

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