De la Fuerza Aérea hay 18 oficiales: un General de División, un General de Brigada, dos Coroneles, tres Tenientes Coroneles, cinco Mayores, dos Capitanes, tres Primeros Tenientes y un Teniente.

-G/D. (AV) Oswaldo Hernández sentenciado a 8 años 7 meses de prisión por instigación a la rebelión. Está en el Hospital militar de Caracas por cáncer en el cuello. Detenido el 05/05/2014. Golpe Azul u Operación Jericó.

-GB (Av) Miguel Carmelo Sisco Mora, detenido el 21/06/19. Operación Vuelvan Caras. Está en la Dgcim.

-Cnel (Av) Miguel Alberto Castillo Cedeño, detenido el 21/06/19, presuntamente involucrado en intento de golpe de estado, Operación Vuelvan Caras. Dgcim.

-Cnel (Av.) Juan Pablo Saavedra Mejías, imputado por instigación a la rebelión el 23/05/18. Operación Armagedón. Ramo Verde.

-Tcnel. (AV) Ruperto Chiquinquirá, Sánchez Casares. Operación Jericó. Fecha de arresto 02/05/2014. Cárcel de la Pica, Maturín.

-Tcnel (AV) Ruperto Molina Ramírez, imputado por instigación a la rebelión el 23/05/18. Operación Armagedón. DGCIM.

-Tcnel. (Av) Rafael Ernesto Díaz Cuello. Instigación a la rebelión e intento de magnicidio. Caso de los drones. Ramo Verde.

-Mayor (Av) Adrián Leonardo De Gouveia De Sosa, imputado por instigación a la rebelión el 23/05/18. Operación Armagedón. Ramo Verde

-My. (Av) Víctor José Ascanio Castillo. Operación Jericó. Fecha de arresto 02/05/2014. Cárcel de la Pica Maturín.

-My. (Av) César Guillermo Orta Santamaría. Operación Jericó. Fecha de arresto 02/05/2014, Ratificada sentencia por el TSJ el día 26/12/18. Cárcel de Policía Militar en Fuerte Tiuna.

-My (Av) Ricardo Efraín González Torres. Operación Armagedón. Ramo Verde

-My (Av) Andrik Federico Carrizales Castro, detenido el 30/04/19. Intento de toma de CAVIM. Operación Libertad. Recluido en el hospital militar de Caracas, por tiro en sus ojos.

-Cap. (Av) Nery Adolfo Córdoba Moreno. Operación Jericó. Fecha de arresto 02/05/2014. Cárcel de la Pica, Maturín.

-Cap. (Av) Andrés Ramón Thomson Martínez. Operación Jericó. Fecha de arresto 02/05/2014. Cárcel de la Pica, Maturín.

-Primer Tte. (AV) Henry Javier Salazar Moncada, Operación Jericó. Cárcel de la Pica, Maturín.

-1Tte (Av) Luis Hernando Lugo Calderón, detenido el 11/02/15, salió por beneficio el 11/10/18, detenido nuevamente el 14/10/18. Operación Jericó. Ramo Verde.

-1Tte (Av) Carlos Eduardo León Núñez, detenido el 30/04/19 por intento de toma del parque de armas de Cavim. Operación Libertad. Remo Verde.

-Teniente Peter Moreno Guevara, detenido el 12/02/15, salió por beneficio el 11/10/18, detenido nuevamente ese mismo día. Operación Jericó.