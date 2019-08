También prolifera la sarna o escabiosis, porque además de ser muy contagiosa a causa de los pequeños ácaros llamados Sarcoptes scabiei, que no solo producen picazón intensa, sino que se esparce rápidamente a través del contacto físico cercano, lo que se agrava con el hacinamiento que hay en el lugar. Se ha extendido entre la población penal porque no reciben atención médica y no les suministran medicamentos ni para tratarla ni para eliminarla.