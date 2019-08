Bolton sostuvo que gran parte de la comunidad internacional, y en particular los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, desean ver una solución pacífica a la crisis venezolana. "Ciertamente no es nuestro deseo ver una intervención militar, queremos una transferencia pacífica del poder, esperamos que el régimen no cause más estragos de los que ya ha causado". Pero aclaró: "Nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe".