Ese autogobierno no podría continuar sin la bendición de Caracas. Es tal la complacencia que incluso la dictadura hace la vista gorda a los negocios que estos tienen con ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esos negocios, desde luego, no cuentan con estándares del comercio regular. El tráfico de drogas y el de armamento se manejan en otros suburbios.