El concejal Thomas Dangel es una joven promesa de la renovación política de su país, vive -de momento- exiliado en Colombia. Es uno de los que denuncia el accionar de estas bandas armadas y que pide continuar con las medidas contra Maduro. "Los venezolanos tenemos que ser la vanguardia de la lucha en Venezuela", dice. Es lo que repiten cada vez más voces. Es que Guaidó no puede enfrentar al monumental aparato represivo del régimen en soledad. Necesita de sus pares y de más militares que día a día abandonan el chavismo. Necesita que Zamuro no tenga miedo y no vuelva a arrepentirse.